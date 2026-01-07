본문 바로가기
신영재 군수, ‘홍천강 꽁꽁축제’ 현장 안전점검…“방문객 안전이 최우선”

이종구기자

입력2026.01.07 16:18

강원도 홍천군은 2026년 제14회 홍천강 꽁꽁축제를 앞두고 7일 축제 준비 상황과 안전 관리 실태를 점검했다.

신영재 홍천군수가 2026년 제14회 홍천강 꽁꽁축제를 앞두고 7일 축제 준비 상황과 안전 관리 실태를 점검하고 있다. 홍천군 제공

이날 신영재 군수는 축제 개최 장소인 홍천강변 둔치 주차장 일원을 찾아 관계자들과 함께 축제장 주요 시설을 살펴보고, 행사 운영 전반과 안전 관리 대책에 대한 설명을 들었다. 아울러 먹거리 부스와 체험 공간, 행사 무대, 전기 및 소방 시설 등 주요 시설을 중심으로 현장점검을 진행했다.


특히, 신영재 군수는 축제 핵심 공간인 결빙 구간을 직접 확인하며 빙질 상태와 얼음 두께를 장비로 측정하는 등 방문객 안전 확보를 위한 결빙 안전 기준 충족 여부를 점검했다.

신영재 군수는 "겨울철 수상 결빙 축제인 만큼 한파와 미끄럼 사고, 결빙 안전에 대한 사전 점검이 무엇보다 중요하다"라며, "얼음 상태와 시설 안전을 지속적으로 점검해 방문객들이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 현장 관리와 안전 대책에 만전을 기해달라"고 당부했다.


한편, 홍천군은 겨울철 기온 하강에 대비해 행사 기간 동안 결빙 상태를 수시로 점검하고, 매표소 인근 실내 공간에 방문객 쉼터를 운영하는 한편 안전 인력을 현장에 배치해 안전사고 예방에 힘쓸 계획이다. 또한 많은 방문객이 찾는 행사 특성을 고려해 질서 유지와 비상 상황 대응 체계를 강화할 방침이다.




홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
