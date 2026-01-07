본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

춘천시, 상중도 고산 국립정원소재센터 10월 시범 운영

이종구기자

입력2026.01.07 16:15

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

육동한 춘천시장, 국립정원소재센터 현장 점검
상중도 고산 일원에 조성…7월 준공 공정률 60%
국비 165억 투입…정원소재 연구·실증 거점 구축

정원소재의 테스트베드 역할을 수행하고 춘천의 정원산업의 경쟁력을 높이는 역할을 수행할 국립정원소재센터가 오는 7월에 준공, 10월에 시범 운영에 돌입한다.

육동한 춘천시장이 7일 국립정원소재센터 건립 현장을 찾아 사업 추진 현황을 점검하고 있다. 춘천시 제공

육동한 춘천시장이 7일 국립정원소재센터 건립 현장을 찾아 사업 추진 현황을 점검하고 있다. 춘천시 제공

AD
원본보기 아이콘

국립정원소재센터는 상중도 고산 일원(중도동 872번지)에 지상 3층, 연면적 2,000㎡ 규모로 조성되고 있다. 사업 공정률은 약 60%다. 총사업비는 165억 원으로 산림청과 한국수목원정원관리원이 추진하는 국비 100% 사업이다. 센터에는 가든몰과 전시관, 회의실 등이 들어서며 정원에 활용되는 식물과 소재의 연구·실증·전시·보급을 담당하는 역할을 맡게 된다. 올해 7월 준공 후 같은 해 10월 시범 운영이 예정됐다.


이와 관련 육동한 춘천시장은 7일 국립정원소재센터 건립 현장을 찾아 사업 추진 현황을 점검했다. 육동한 시장은 한국수목원정원관리원 관계자로부터 공정 진행 상황 보고 받고 주요 시설을 둘러보며 안전관리 실태와 공사 일정 등을 확인했다.

육동한 춘천시장이 7일 국립정원소재센터 건립 현장을 찾아 사업 추진 현황을 점검하고 있다. 춘천시 제공

육동한 춘천시장이 7일 국립정원소재센터 건립 현장을 찾아 사업 추진 현황을 점검하고 있다. 춘천시 제공

원본보기 아이콘

육 시장은 "준공과 시범 운영까지 남은 기간 동안 안전사고 예방과 품질 관리에 만전을 기해달라"며 "국가 정원 인프라가 춘천에 들어서는 만큼 앞으로 정원문화와 관련 산업이 함께 성장할 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배터리 상용화 앞당긴다[과학을읽다] 한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

'국민치약 2080'이 중국산?…금지성분 검출 6종 회수

도망가는 억만장자들 비웃는 224조원의 남자

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기