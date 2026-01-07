본문 바로가기
첨단 드론도시 이천, 토지정보 업무 성과도 두각

정두환기자

입력2026.01.07 16:15

道 평가서 '공간정보·드론'분야 최우수기관 선정

경기도 이천시는 경기도가 실시한 2025년 토지정보 업무 종합평가 결과 '공간정보·드론' 분야에서 최우수기관으로 선정돼 기관 표창을 받았다고 7일 밝혔다.

김경희 이천시장(가운데)이 직원들과 함께 경기도 토지정보 종합평가의 '공간정보·드론' 분야 최우수기관 선정을 자축하고 있다. 이천시

이번 평가는 도내 31개 시·군을 대상으로 지난해 1~10월 업무 실적을 기준으로 토지정책, 지적행정, 부동산행정, 공간정보·드론 등 7개 분야를 대상으로 정량·정성 평가한 것이다.


시는 특히 '공간정보·드론' 분야에서 1위의 성적을 기록, 스마트 공간정보 선도 도시로서의 역량을 입증했다.

시는 지난해 ▲생활지리정보포털 고도화 구축 ▲행정리·통·읍면동 경계 구축 ▲디지털트윈 플랫폼 기반 파노라마 서비스 구축 등의 성과를 거뒀다. 시는 이들 사업을 통해 행정 효율성을 높이고 시민에게 고품질 공간정보 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련한 점에서 높은 평가를 받았다.


시 관계자는 "앞으로도 디지털트윈 등 첨단 기술을 적극적으로 도입해 시의 공간정보 역량을 지속해서 강화해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

