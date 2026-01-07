본문 바로가기
일반

전진선 양평군수 "스포츠와 힐링이 어우러진 강상 발전 이끌 것"

이종구기자

입력2026.01.07 16:12

양평군, '강상면민과 함께하는 소통한마당' 개최

경기 양평군(군수 전진선)은 7일 '2026년 군민과 함께하는 소통한마당'의 두 번째 일정으로 강상면을 방문해 면민과 함께하는 소통의 장을 열었다.

전진선 양평군수가 7일 '2026년 군민과 함께하는 소통한마당'의 두 번째 일정으로 강상면을 방문해 면민과 함께하는 소통의 장을 열고 있다. 양평군 제공

전진선 양평군수가 7일 '2026년 군민과 함께하는 소통한마당'의 두 번째 일정으로 강상면을 방문해 면민과 함께하는 소통의 장을 열고 있다. 양평군 제공

이날 오전 강상다목적체육관 내 배드민턴장에서 열린 소통한마당에는 전진선 양평군수, 신동호 강상면장, 관계 부서장, 관내 기관·단체장, 강상면민 등 100여 명이 참석해 지난 한 해 강상면의 주요 성과를 돌아보고 2026년 군정 운영 방향과 강상면 발전 계획을 공유하는 시간을 가졌다.


전진선 양평군수는 △군민안전보험과 재난대책본부 운영 △양근·강상대교 자살방지 안전펜스 설치 재원 확보 △관내 초등학교 자전거 타기 교육 시행 △강상면 신청사 건립 및 재활용 선별장 이전을 위한 재원 확보 등 지난해 강상면의 주요 성과를 설명하며 면민과 소통했다.

이어 2026년 강상면의 주요 계획으로 △강상·강하 지역 도시가스 공급 추진 △군 전역 하수도 인프라 확충 △급수 취약지역 상수도 보급 확대 △레저스포츠 산업 육성 △강상면 신청사 건립 등을 제시하며 중장기 발전 방향을 설명했다.


군민과의 대화 시간에는 △마을 주도로 확장 및 인도 설치 △강상 대표 축제 개발 △강상체육공원 보수 △상하수도 공급 확대 등 생활밀착형 건의가 제시됐으며, 이에 대해 참석한 국·소장과 담당 부서장들이 현장에서 직접 답변하며 적극적인 소통을 이어갔다.

양평군이 7일 '2026년 군민과 함께하는 소통한마당'의 두 번째 일정으로 강상면을 방문해 면민과 함께하는 소통의 장을 열고 있다. 양평군 제공

양평군이 7일 '2026년 군민과 함께하는 소통한마당'의 두 번째 일정으로 강상면을 방문해 면민과 함께하는 소통의 장을 열고 있다. 양평군 제공

전진선 양평군수는 "스포츠와 힐링의 도시 강상에서 주민 여러분의 생생한 목소리를 직접 들을 수 있어 뜻깊었다"며 "오늘 제안해 주신 의견을 군정에 충실히 반영해 강상면이 더욱 살기 좋은 지역으로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
