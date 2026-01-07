주철현 의원 "광주·전남 행정통합 시도민에 물어봐야"

7일 기자회견 열고 광주·전남 행정통합 찬성

향후 갈등 최소화 위해 주민투표 절차 거쳐야

주철현 국회의원이 7일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 광주와 전남 행정통합에 대해 주민투표를 거쳐야 한다는 뜻을 분명히 했다. 심진석 기자 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 주철현 국회의원(전남 여수갑)이 광주·전남 행정통합 추진에 대해 찬성한다는 입장을 밝혔다. 다만 행정통합 전 주민투표가 이뤄져야 한다는 전제조건을 내 걸었다.

주 의원은 7일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 "시·도지사와 국회의원, 도의원은 지역의 국민으로부터 권한을 위임받은 대표일 뿐이고, 통합결정의 주체는 주권자 국민이다"며 "통합 이후 갈등을 최소화해야 한다"고 밝혔다.

주 의원은 "광주와 전남은 인구감소와 지방소멸의 위기를 극복하고 새로운 도약을 위한 문턱에 서 있다"며 "수도권 일극 체제를 타파하고 살기 좋은 지방시대를 열기 위해 광주·전남 행정통합은 이제 거스를 수 없는 시대적 소명이다"고 강조했다.

이어 "광주·전남이 하나가 되는 것은 단순히 행정구역을 합치는 차원을 넘어 이재명 정부가 추구하는 공정 성장의 토대를 만드는 일이다"라며 "다만 광주·전남 행정통합은 국민주권의 실천인 주민투표로 완성돼야 한다"고 말했다.

주 의원은 "여수시·여천시·여천군이 합쳐진 3려 통합의 역사가 이를 증명한다"며 "두 차례의 정부 주도 통합시도는 실패했지만 결국 주민들이 스스로 일어서고 투표를 통해 일궈낸 '전국 최초의 주민 발의 통합'은 2012 여수세계박람회의 성공과 남해안 거점 도시로의 도약이라는 기적을 만들었다"고 자평했다.

그러면서 "광주·전남 역시 통합 이후 갈등을 최소화하고 주민 공감대 형성을 통해 행정통합의 시너지를 극대화하기 위해선 주민 의견이 충분히 반영되는 숙의와 동의 절차가 필요하다"고 덧붙였다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



