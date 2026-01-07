본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

렛츠런파크 부산경남, 새해맞이 ‘복떡 나눔’ 행사

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.07 16:03

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

포니 등장 고객 웃음꽃… 영양찰떡 4000개 전달

한국마사회 렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)이 새해를 맞아 고객들에게 감사의 마음을 전하는 '복(福)떡 나눔' 행사를 열었다.


렛츠런파크 부산경남은 지난 4일 더비광장에서 고객 감사 행사로 '복떡 나눔'을 진행했다. 이 행사는 지난 한 해 동안 렛츠런파크를 찾아준 고객들에게 신년 인사를 전하고, 말의 해 병오년을 활기차게 시작하기 위해 마련됐다.

이날 행사장에는 설빔을 차려입은 귀여운 포니가 등장해 방문객들의 발길을 멈추게 했다. 포니와 함께 기념사진을 찍는 시민들이 줄을 이으며 현장은 시종일관 화기애애한 분위기를 띠었다.


엄영석 부산경남지역본부장을 비롯한 임직원 10여명은 행사장 입구에서 고객들을 직접 맞이하며 영양찰떡 4000여개를 나눴다. 추운 날씨에도 불구하고 많은 시민이 참여해 새해 덕담을 주고받으며 따뜻한 정을 나눴다.


엄영석 부산경남지역본부장은 "새해를 맞아 렛츠런파크를 아껴주신 고객분들께 직접 감사의 마음을 전할 수 있어 뜻깊었다"며 "올해도 더욱 쾌적한 관람 환경과 다양한 즐길 거리를 마련해 지역사회를 대표하는 레저 공간으로 거듭나겠다"고 말했다.

렛츠런파크 부산경남이 새해맞이 ‘복떡 나눔’ 행사를 진행하고 있다.

렛츠런파크 부산경남이 새해맞이 ‘복떡 나눔’ 행사를 진행하고 있다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배터리 상용화 앞당긴다[과학을읽다] 한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

'국민치약 2080'이 중국산?…금지성분 검출 6종 회수

도망가는 억만장자들 비웃는 224조원의 남자

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기