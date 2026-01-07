기장군, 부산 최초 ‘3D 레이저 스캐너’ 도입

지적재조사 정확도↑…1㎜ 오차 구현 경계 분쟁 최소화

기장군(군수 정종복)이 부산 16개 구·군 가운데 처음으로 지적재조사 사업의 정확도를 획기적으로 높이기 위한 '최첨단 3D 레이저 스캐너'를 전격 도입한다.

기장군은 7일 지적재조사 사업의 정밀도 향상과 디지털 행정체계 구축을 위해 고성능 3D 레이저 스캐너를 도입한다고 전했다. 이번 조치는 지적 행정의 디지털 전환을 가속화하고 토지 경계 분쟁을 과학적으로 해소하기 위한 선제 대응이다.

이번에 도입되는 3D 스캐너는 초당 수십만 개의 레이저 포인트를 투사해 지형과 구조물의 형상을 3차원 데이터로 구현하는 장비다. 실제 현장을 1㎜ 오차 범위 내에서 가상 공간으로 재현할 수 있어, 토지 소유자 간 경계 분쟁을 보다 객관적이고 정밀하게 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

이 장비(RTC 360-DS)는 VIS(Visual Inertial System) 기술이 탑재돼 현장 이동 중에도 위치를 실시간으로 인식하고 데이터를 자동 접합할 수 있다. 이에 따라 기존 수동 측량 방식 대비 작업 속도가 수 배 이상 빨라지고, 지적재조사 사업 기간도 크게 단축될 전망이다.

기장군은 2026년도 본예산 1억3000만원을 투입해 장비를 도입하며, 이를 통해 매년 약 770만 원에 달하는 외주 용역비 절감 효과도 기대하고 있다.

정종복 기장군수는 "이번 3D 레이저 스캐너 도입은 기장군 지적 행정의 디지털 전환을 상징하는 중요한 계기"라며 "최첨단 장비를 활용한 정밀 측량으로 군민의 재산권을 철저히 보호하고, 토지 이용 가치를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>