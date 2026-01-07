본문 바로가기
부산 기장군, ‘동계 청년 행정체험단’ 운영…미취업 청년 75명 선발

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.07 16:04

군정 체험 통해 실무 경험·취업 역량 강화

기장군(군수 정종복)은 지역 청년을 대상으로 '2026년 동계 기장군 청년 행정체험단'을 운영한다고 7일 전했다.


'기장군 청년 행정체험단'은 매년 동·하계로 나눠 기장군에 거주하는 대학생을 포함한 미취업 청년들에게 행정 현장을 직접 체험할 기회를 제공하는 사업으로, 그동안 청년과 대학생들로부터 큰 호응을 받아왔다.

이번 동계 행정체험단에는 75명의 청년이 선발된다. 이들은 1월부터 2월까지 기장군 본청을 비롯해 읍·면 행정복지센터, 도서관, 기장군도시관리공단 등에 배치돼 근무하게 된다.


참여 청년들은 행정업무 보조와 민원 안내 도우미 역할을 수행하는 한편, 주요 현안사업 현장 방문 등을 통해 군정 전반에 대한 이해를 높이게 된다. 이를 통해 행정 실무 경험은 물론, 향후 취업에 도움이 되는 실질적인 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.


정종복 기장군수는 "청년 행정체험단 참여를 통해 청년들이 행정 현장의 생생한 목소리를 직접 체감하고, 각자의 특기와 역량을 발휘할 기회가 되길 바란다"며 "본격적인 사회 진출을 앞둔 청년들에게 의미 있는 경험이 될 수 있도록 프로그램을 더욱 내실 있게 운영해 나가겠다"고 말했다.

기장군청.

기장군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

