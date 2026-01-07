"공부 때문에 불행해요" 고교생 평균 수면 6시간…행복감 '뚝'

수면 6시간 미만 46.7%…8시간이상 5.5%

자살 생각·불행 원인 1위도 '공부 부담'

일반고 재학생 절반 가까이가 하루 6시간도 채 잠을 자지 못하는 것으로 나타났다. 학업 부담은 수면 부족을 넘어 정신건강 악화와 행복감 저하, 학교 중단 고민으로까지 이어지며 학생들의 일상 전반에 영향을 미치고 있다.

7일 한국청소년정책연구원이 발표한 '한국 아동·청소년 인권실태 기초분석 보고서'에 따르면 전국 일반고 재학생 2258명을 대상으로 한 설문조사에서 하루 수면 시간이 6시간 미만이라고 답한 비율은 2024년 기준 46.7%에 달했다.

세부적으로는 5시간 이상 6시간 미만이 29.7%, 5시간 미만도 17.0%로 집계됐다. 가장 많은 응답은 6시간 이상 7시간 미만으로 30.8%였으며 전체 평균 수면 시간은 6.0시간에 그쳤다. 청소년 권장 수면 시간인 8시간 이상을 잔다고 답한 학생은 5.5%에 불과했다.

수면 부족의 주요 원인으로는 공부가 가장 많이 지목됐다. 온라인 강의와 숙제 등 가정 학습으로 잠이 부족하다고 답한 비율이 25.5%로 가장 높았고 학원·과외가 19.3%, 야간자율학습이 13.4%로 뒤를 이었다. 방과 후에도 이어지는 학습 일정이 학생들의 수면 시간을 잠식하고 있다는 분석이다.

정신건강·행복감까지 흔든 학업 부담

학업 부담은 정신건강 지표에서도 뚜렷하게 나타났다. 자살을 생각한 적이 있다고 응답한 일반고 학생은 30.5%였는데 이 가운데 46.4%는 그 이유로 성적과 학업 부담을 꼽았다. 진로에 대한 불안을 이유로 든 응답도 25.2%에 달했다.

반면 상대적으로 공부 부담이 적은 특성화고 학생의 경우 자살을 생각했다고 답한 비율은 23.3%로 일반고보다 6.2%포인트 낮았다. 자살 생각의 원인으로 학업을 든 비율 역시 23.6%로 일반고보다 22.8%포인트 낮은 수준이었다.

행복감 역시 학업 스트레스와 밀접하게 연관돼 있었다. 일반고 재학생 가운데 스스로를 행복하지 않다고 평가한 비율은 19.5%로 5명 중 1명꼴이었다. 행복하지 않다고 느끼는 가장 큰 이유로는 성적과 학업 부담(54.9%)이 가장 많았고 진로불안(24.0%)이 뒤를 이었다.

학업으로 인한 피로와 무기력은 학교생활 지속 여부에 대한 고민으로도 이어졌다. 일반고 학생의 38.7%는 학교를 그만둘 생각을 한 적이 있다고 답했다. 이유로는 '귀찮고 아무것도 하기 싫어서'가 25.1%로 가장 많았고 '공부하기 싫어서'가 22.6%, '성적이 좋지 않아서'가 21.6% 순이었다.





