국민의힘 소장파 "장동혁 쇄신안에 '尹 절연' 담았어야"

"당 재건축 필요하나 내부 인테리어에 그쳐"

일각서는 "변화 선언 적극 환영" 메시지도

국민의힘 내 개혁 성향 의원 모임인 '대안과 미래'는 7일 장동혁 지도부의 혁신안에 대해 "내부 '인테리어' 수준"이라며 평가 절하했다. 윤석열 전 대통령과의 절연을 공언하지 않아 반쪽짜리 쇄신안에 그쳤다는 평가다.

대안과 미래 소속 국민의힘 의원 25명은 이날 오후 입장문을 내고 "국민의힘은 재건축 수준의 혁신이 필요하지만, 장 대표의 혁신안은 내부 '인테리어' 수준에 머물렀다"고 밝혔다. 장 대표는 이날 오전 여의도 당사에서 기자회견을 열고 12·3 비상계엄 사태에 대해 대국민 사과했다. 당 외연 확장으로 방향성을 재정립하고, 당명 개정도 추진하기로 했다.

장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 긴급기자회견에서 당 쇄신안 등을 발표하고 있다. 2026.1.7 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이들은 "장 대표의 입장문에는 잘못된 과거와의 절연, 반성, 그리고 정책과 청년을 중심으로 한 정당으로의 전환 등 긍정적으로 평가할 지점이 분명히 있다"면서도 "아쉬움이 매우 크다"고 평가했다.

이어 윤석열 전 대통령과 비상계엄 옹호 세력, 부정선거 음모론자들과의 절연 의지를 공언할 것을 거듭 촉구했다. 이들은 "국민이 바라는 진정한 변화와 쇄신의 선결 조건은 분명하다"며 "오늘 메시지에는 그에 대한 분명한 입장이 담겼어야 한다"고 지적했다.

장 대표가 '과거 일은 사법부 판단과 역사의 평가에 맡겨놓겠다'고 말한 데 대해서는 "책임 있는 태도가 아니다"라며 "모호하게 넘어가겠다는 태도는 강이 두려워 회피하고 돌아서겠다는 것과 다르지 않다"고 비판했다.

아울러 장 대표에게 당내 통합과 보수 진영 연대를 위한 구체적 방안을 주문했다. 이들은 "당내 갈등을 어떻게 봉합하고 화합으로 이끌 것인지에 대한 구체적 해법이 보이지 않는다"며 "당이 앞으로 나아갈 가치와 비전을 분명히 세워달라"고 요구했다.

반면 정치권 일각에서는 장동혁 표 쇄신안을 환영하는 메시지도 나왔다. 오세훈 서울시장은 이날 "당 대표께서 잘못된 과거를 단호히 끊어내고 국민 눈높이에 맞는 변화를 시작하겠다고 선언한 데 대해 적극 환영한다"며 "국민과 지지자들의 절박한 목소리를 담아 전달한 변화에 대한 요구를 무겁게 받아들인 이 결단을 국민들께서도 동의하실 것"이라고 했다.

박형준 부산시장은 "보수의 가치를 지키고 통합과 혁신을 통해 미래로 나아가려는 모든 당원과 국민들이 원하는 바"였다며 "장 대표의 고심 어린 결단에 박수를 보낸다"고 했다. 우재준 국민의힘 의원도 "장 대표의 한걸음을 응원하며 앞으로도 모두 함께 올바른 방향으로 나아가길 기원한다"고 했다.

한동훈 전 대표는 이날 이투데이TV 유튜브 채널에서 "계엄을 극복해야 한다는 건 분명 맞는 말"이라면서도 "결국 실천하는지가 중요하다"고 말했다. 또 "윤 전 대통령과의 절연이 필요하다"며 "아직도 그걸 제대로 해내지 못하면 다음 페이지로 넘어갈 수 없다"고 강조했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>