李 "한한령, 점진적·단계적 해결될 것…조짐이 아니라 명확한 의사"

이재명 대통령, 7일 중국서 기자간담회

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 7일(현지시간) 중국의 '한한령' 문제가 "점진적·단계적으로 질서 있게 잘 해결될 것"이라고 말했다.

중국을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 중국 상하이 프레스센터에서 가진 기자간담회 도중 '한한령 문제가 언제쯤 구체적 성과가 나리가 보느냐'는 질문에 "중국 정부가 한한령은 없다고 말해왔지만, 이번엔 표현이 다른 점이 있었다"며 이같이 답했다.

이 대통령은 "'석 자 얼음이 한꺼번에 언 것도 아닌데, 한꺼번에 다 녹겠나. 과일은 때가 되면 익어서 떨어진다'고 시진핑 국가주석이 (정상회담에서) 말했는데, 그게 정확한 표현 같다"고 설명했다. 그러면서 "봄도 갑자기 오지 않는다. 시간과 과정이 필요한 것"이라며 "실무 부서에서 구체적 협의를 하라고 말씀하셨기에 실제 협의가 이뤄질 것"이라고 부연했다.

다만 이 대통령은 "가능한 범위 내에서 점진적·단계적으로 질서 있게 이 문제는 잘 해결될 것"이라면서 "(해결될) 조짐 정도가 아니라 명확한 의사 표현이라고 생각한다"고 기대감을 드러냈다. 이어 "시기나 방식, 분야와 대상의 특성에 따라 달라질 것"이라면서 "무한대로 (개방)할 수 없는 게 사회주의 체제의 속성이기에 완전히 방치할 수도 없는 그들의 입장도 이해해야 할 것"이라고 설명했다.

이 대통령은 "구체적인 협의가 필요할 것"이라며 "우리도 지금까지 아예 제로 상태로 오랜 세월을 보냈는데, 너무 서두르지 않고 조금씩 단계적으로 원만하게 해나가면 될 것 같다"고 말했다.





베이징(중국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



