사라진 김병기 공천헌금 탄원서…민주당 "접수 처리 기록 찾을 수 없어"

탄원서 행방 묘연, 전체 기록 부재

민주당, 탄원서 처리 관리 미비 인정

더불어민주당은 김병기 전 원내대표와 관련한 탄원서의 행방과 관련해 "어떻게 접수해 처리했는지에 대한 기록이 중앙당에 없는 것으로 파악됐다"고 밝혔다. 이수진 전 민주당 의원(서울 동작을)이 김현지 전 이재명 의원실 보좌관(현 청와대 제1부속실장)에게 전달한 탄원서와 관련해 당 차원에서 파악에 나섰지만, 소재가 확인되지 않고 있다는 것이다.

박수현 민주당 수석대변인은 7일 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 이같이 설명했다. 박 수석대변인은 탄원서 행방에 대한 질문을 거론하며 "공천 때가 되면 아주 짧은 시간 수백선 이상 접수가 되는데 이 건 등이 어떻게 처리됐는지를 돌아보게 되는 계기가 됐다"고 언급했다. 이어 "짧은 시간 많은 건이 접수되기 때문에 기계적으로 해당 부서로 예상되는 부서에 전달하는 수준의 조치가 이뤄졌던 것 같다"며 "이 건 외에도 당시 모든 건 접수 처리, 기록을 발견할 수 없다"고 말했다.

김병기 더불어민주당 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 원내대표직 사퇴 입장을 밝힌 뒤 이동하고 있다. 2025.12.30 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

그는 "부실하게 접수 처리됐더라도 기록이 없는 것은 공직선거법 공소시효가 6개월이라 시효가 지나면 자료들을 다 폐기하지 않았나 예측하고 있다"며 "이번 과정을 거치며 그런 시스템마저 갖춰야겠다는 교훈을 얻었다"고 말했다. 당시 탄원서 등 관련해 민주당이 처리 관련해 처리 내역을 남기는 등 관리를 제대로 못했거나 아니면 선거 후 폐기절차를 밟은 것으로 추정된다는 해명이다.

박 수석대변인은 "해당 건만 기록이 없는 게 아니라 전체 기록이 없다"며 "이것은 당 지도부 책임론이나 은폐와 다른 당 시스템을 갖춰야 하는 문제로 이해하고 있다"고 했다.

관련해 당시 관련자 상대 조사가 있었느냐는 질문에 "며칠 동안 (확인) 과정이 있었다"며 "당사자를 추적, 질문해봐도 전혀 기억하지 못하는 상황"이라고 설명했다. 이어 "이 문제는 특정 건 한 건만 중심으로 질문할 수도 있지만, 마치 전쟁터에서 총알이 빗발치는 상황에서 내가 쏜 총알 한 방이 어디에 갔는지 묻는다면 거기에 대해 대답할 수 없는 상황도 있다는 것"이라고 비유를 들어 설명했다. 이어 추가 경위는 파악 중이라고 덧붙였다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>