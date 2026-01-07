[신년사]김택진·박병무 엔씨 대표 "성장·혁신으로 새로운 도약"

레거시 IP 확장…스핀오프·외부 협력

"슈팅·서브컬처·모바일 캐주얼 강화"

김택진·박병무 엔씨소프트 공동대표는 7일 임직원에 공유한 신년 메시지를 통해 이같이 밝혔다.

김택진·박병무 대표는 지난해 11월 출시한 '아이온2'에 대해 "우리에게 매우 중요하고 새로운 변화의 모멘텀을 가져온 프로젝트"라며 "지속적인 서비스 안정화 노력, 진정성 있는 유저 소통 등으로 유저들의 신뢰를 다시 쌓아 올릴 수 있었고, 엔씨의 핵심 지식재산권(IP)이 여전히 경쟁력과 가능성을 지니고 있음을 확인시켜 줬다"고 자평했다.

이어 "올해는 긍정적, 도전적, 미래지향적인 방향으로 엔씨를 발전시켜 나가야 할 시점"이라며 성장, 혁신을 핵심 키워드로 꼽았다. 성장은 현재의 경쟁력을 더 강화·확대해 기업가치를 올리는 것이고, 혁신은 모든 것을 제로 베이스에서 생각해 완전한 새로운 도약을 이뤄내는 것이라고 설명했다.

두 대표는 성장 측면에서 "엔씨를 만들어온 레거시 IP의 가능성을 계속 확장하고, 스핀오프 게임, 외부 협업으로 우리가 쌓아온 자산을 미래의 성장으로 연결하겠다"라며 "새로운 코어 IP 완성에도 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

슈팅·서브컬처 장르의 경우 "차별화된 역량을 가진 외부 스튜디오들과 협업해 새로운 경쟁력을 만들어 가고 있다"며 "노하우 축적을 바탕으로 지속적인 퍼블리싱 투자와 함께 슈팅, 액션 역할수행게임(RPG) 등 다양한 장르의 클러스터 확충을 지속하겠다"고 전했다.

지난해 신설한 모바일 캐주얼 센터를 신성장 동력으로 자리매김하고, 인재 확보와 데이터 분석 역량 강화, 추가 인수·합병(M&A) 등으로 꾸준히 발전시킨다는 계획이다.

아울러 경영진은 "혁신의 마인드가 자리 잡아야 할 때"라며 "모든 사우가 업무 전반에 대해 제로 베이스에서 다시 고민하고, 최선의 선택과 결정을 추구하는 문화를 만들고자 한다"고 말했다. 근본적인 시각으로 일과 프로세스를 재점검해 변화할 것을 주문했다.

그러면서 "경영진은 앞으로의 변화 과정에서 명확한 방향 제시와 불확실성 최소화로 필요한 판단에 책임을 다하며, 변화의 과정에서 사우 여러분의 목소리에 귀 기울이며 함께 조율하겠다"고 덧붙였다.





