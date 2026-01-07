[포토] 교육계 신년교례회 참석한 최교진 장관

7일 서울 영등포구 FKI타워에서 열린 '교육계 신년교례회'에 참석한 최교진 교육부 장관과 차정인 국가교육위원회 위원장, 강주호 교총 회장 등 주요 참석자들이 국민의례를 하고 있다.







