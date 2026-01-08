“너무 오르길래 겁나서 팔았어요”…반도체에 이을 후속 유망주는

새해 급등장 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

SFA반도체 SFA반도체 036540 | 코스닥 증권정보 현재가 5,920 전일대비 120 등락률 +2.07% 거래량 2,305,220 전일가 5,800 2026.01.08 10:00 기준 관련기사 지정학 리스크 재부상…방산주에 다시 쏠리는 자금자금 전략 바꾸면 수익 구조도 바뀐다...4배 투자금을 연 4%대 금리로소부장 중소형주, 반도체 대형주 랠리에 힘입어 동반 상승 전망 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 142,800 전일대비 1,800 등락률 +1.28% 거래량 14,929,966 전일가 141,000 2026.01.08 10:00 기준 관련기사 [특징주]삼성전자, 분기 최대 실적에도 보합…선반영·美증시 여파실적 개선 맞물린 국내 증시…주력 산업 중심 추가 상승 기대밀라노 동계올림픽 '팀 삼성' 공개…17개국 선수 68명으로 구성 전 종목 시세 보기 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 786,000 전일대비 44,000 등락률 +5.93% 거래량 2,365,483 전일가 742,000 2026.01.08 10:00 기준 관련기사 실적 개선 맞물린 국내 증시…주력 산업 중심 추가 상승 기대껍데기는 10만원 알맹이는 1000만원?…한미반도체, 환산주가가 뭐길래실적이 끌고 수급이 받친다…상단 눈높이 높아지는 국내 증시 전 종목 시세 보기 close , 슈어소프트테크 슈어소프트테크 298830 | 코스닥 증권정보 현재가 9,040 전일대비 260 등락률 -2.80% 거래량 4,429,736 전일가 9,300 2026.01.08 10:00 기준 관련기사 조선업, 단기 모멘텀 끝나도 장기 군함 수주가 ‘큰 파도’슈어소프트테크, 현대차 'AI팩토리=디지털 트윈' 핵심 수혜주 부상[특징주]현대차-엔비디아 동맹…슈어소프트테크, SDV 검증 핵심 파트너 부상 전 종목 시세 보기 close , 싸이닉솔루션 싸이닉솔루션 234030 | 코스닥 증권정보 현재가 10,230 전일대비 590 등락률 +6.12% 거래량 3,672,471 전일가 9,640 2026.01.08 10:00 기준 관련기사 싸이닉솔루션, 전력반도체·피지컬 AI 구현 경쟁력…양산 위한 시제품 제작 배당·정책 기대감에 국내증시 상승 모멘텀 강화싸이닉솔루션, 감각 대체 센서 양산 최종단계…피지컬 AI 생태계 독보적 입지 구축 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>