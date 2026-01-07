본문 바로가기
비상착륙 공군 T-50, 연료조절장치 기능저하로 발생

입력2026.01.07 15:30

착륙과정서 미끄럼 방지 제어장치 미작동해 활주로 이탈
"세부 원인 분석 중"

공군은 지난 2일 발생한 공군 T-50 항공기 비상착륙 사건은 연료조절장치(Fuel Metering Unit)의 기능 저하로 인해 발생한 것으로 나타났다고 7일 밝혔다.

앞서 지난 2일 오후 2시 36분께 공군 광주기지 소속 T-50 항공기가 비행훈련 도중 엔진 경고음이 켜져 비상착륙 하는 사고가 발생했다. 해당 항공기는 착륙 활주 중 활주로를 이탈, 전복됐다. 해당 항공기에 탑승 중이던 조종사 2명은 별다른 부상을 입지 않았다. 공군은 박기완 공군참모차장을 본부장으로 한 사고대책본부를 구성하고 사고원인 조사에 나선 바 있다.


공군에 따르면 당시 비행훈련 도중 연료조절장치의 기능 저하로 엔진 경고음이 켜지면서 해당 조종사들은 비상착륙에 나섰다. 비상 상황에서 후방석 교관 조종사는 항공기를 안전하게 접지(Touch down)시켰으나, 속도 처리 과정에서 미끄럼 방지 제어장치(Anti-Skid System)가 작동하지 않아 랜딩기어 타이어가 파열됐고 활주로 이탈 상황에 이르게 됐다.

공군 측은 ASS가 작동하지 않은 배경에 대해 "세부 원인은 분석 중"이라고 전했다.


한편 공군은 T-50 계열 항공기의 해당 장치들을 일제 점검하고 이상이 없음을 확인했으며, 오는 8일부터 해당 기종의 비행을 재개할 예정이다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
