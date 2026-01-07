본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

참여자치21 "광주·전남 행정통합, 시도민 공감대 거쳐야"

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.07 15:37

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
2일 오전 광주 북구 국립5·18민주묘지 민주문 앞에서 광주·전남 주요 인사들이 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. 송보현 기자

2일 오전 광주 북구 국립5·18민주묘지 민주문 앞에서 광주·전남 주요 인사들이 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. 송보현 기자

AD
원본보기 아이콘

광주 시민단체가 광주·전남 행정통합과 관련 시·도민이 직접 참여해 공감대를 형성해야 한다고 촉구했다.


광주 시민단체 참여자치21은 7일 성명을 내고 광주·전남 행정통합에 찬성 입장을 밝히면서 "시·도민이 직접 참여하는 동의 절차를 거쳐야 한다"고 주장했다.

참여자치21은 "광주·전남은 역사·경제·생활을 공유해 온 공동체로, 인구 감소와 지방 소멸 위기 속에서 광역 행정통합은 생존의 문제"라며 "시도민의 삶 전반에 큰 영향을 미치는 사안인 만큼 추진 배경과 효과, 절차를 시도민에게 명확히 설명하고 공감을 형성해야 한다"고 밝혔다.


이어 "통합 이후에는 지방 재정권과 자치권, 입법권을 대폭 보장하는 입법이 병행돼야 한다"며 "연방제 수준의 권한이 확보돼야 국가 균형발전과 성공적인 광역 통합 모델이 가능하다"고 덧붙였다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배터리 상용화 앞당긴다[과학을읽다] 한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

'국민치약 2080'이 중국산?…금지성분 검출 6종 회수

도망가는 억만장자들 비웃는 224조원의 남자

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기