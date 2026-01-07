강진 '반값여행' 효과…농특산물 온라인 매출 34배 증가

전남 강진군은 '반값여행' 정책 시행 이후 지역 소상공인의 온라인 매출이 최대 34배 증가했다고 7일 밝혔다.

강진군에 따르면 지난해 12월 말 기준 지역 농특산물 온라인 매출은 전년 대비 120% 늘었다. 2024년 처음 시행한 '강진 반값여행' 정책 이전과 비교하면 34배 증가한 수치다.

‘초록믿음강진’ 온라인 쇼핑몰의 입점 업체·품목 수와 매출액 추이. 강진군 제공 AD 원본보기 아이콘

군은 2024년 반값여행 정책을 도입하며 지역 농특산물 온라인몰인 '초록믿음강진'을 전면 개편했다. 모바일 지역사랑상품권 착(Chak) 2.0 시스템을 쇼핑몰에 연동해, 관광객이 반값여행으로 받은 페이백을 온라인에서도 사용할 수 있도록 했다.

이에 따라 강진을 방문한 관광객은 사용 금액의 50%를 모바일 강진사랑상품권으로 돌려받아 오프라인은 물론 '초록믿음강진' 쇼핑몰에서도 소비했다.

그 결과 쇼핑몰 매출 가운데 반값여행 혜택을 받은 관광객 비중은 지난해 약 64%까지 늘었다. 회원 수도 15배 증가해 반값여행이 지역 경제 활성화에 미친 효과가 컸다는 평가다.

올해는 정부가 강진 반값여행을 시범 도입해 '지역사랑 휴가지원제'를 시행하기로 하면서 정책 효과가 더욱 확대될 것으로 군은 기대하고 있다.

군은 4차 산업혁명 활용 추진단 내에 '초록믿음강진' 쇼핑몰 전담 조직을 신설해 입점, 마케팅, 운영을 직영으로 추진했다. 입점 업체는 78곳에서 142곳으로, 판매 품목은 188개에서 633개로 늘었다.

또 G마켓·옥션·남도장터 등 외부 오픈마켓과 협력해 기획전과 라이브커머스를 운영하며 판로를 확대했다. 2024년에는 공모사업에 선정돼 2억2000만원의 사업비를 투입했다.

아울러 디지털 창업 지원을 통해 생산자와 예비 창업자의 온라인 진입을 돕고, SNS와 디지털 채널을 활용한 홍보도 강화하고 있다.

군 관계자는 "2026년 반값여행은 1월 19일부터 사전 접수가 가능하며, 1월 22일 이후 정산이 완료되면 '초록믿음강진' 쇼핑몰에서 페이백을 사용할 수 있다"며 "관광과 소비가 함께 살아나는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





