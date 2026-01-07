조국 "광주·전남 행정통합은 선택 아닌 생존"

지방 전성시대 비전 제시, 통합 필요성 강조

"2026년 광주·전남 대도약 원년 만들겠다"

조국 조국혁신당 대표는 7일 "광주·전남 행정통합은 선택의 문제가 아니라 지역의 생존을 좌우하는 과제"라며 "행정통합을 통해 '광주·전남 전성시대'를 열어야 한다"고 밝혔다.

조 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "광주에서 만났던 한 청년이 '지방에서 태어나 서울로 가지 못하면 기회를 박탈당한다'고 말했던 장면이 지금도 기억에 남는다"며 "수도권으로 부와 사람이 집중되면서 지역의 심장은 식어가고 있다"고 말했다.

그는 "대한민국 곳곳에서 힘찬 심장 소리가 울려 퍼지는 '지방 전성시대'를 열어야 한다"며 "전국에 다양한 '수도'를 세우는 국가 비전이 필요하다"고 강조했다. 행정수도, 문화수도, 반도체수도, 에너지수도, 해양수도 등 각 지역이 고유한 역할을 갖는 구조를 제시했다.

조 대표는 "지방자치를 연 김대중, 국토 균형발전의 초석을 놓은 노무현, 메가시티 구상을 제시한 문재인의 흐름 위에서, 지방 주도 성장을 실천하려는 이재명 대통령의 의지를 현실로 만들어야 한다"고 밝혔다.

광주·전남 행정통합의 필요성도 재차 강조했다. 그는 "광주가 첨단지능 산업의 중심이라면, 전남은 에너지 산업의 핵심"이라며 "이 두 지역이 하나로 결합할 때 광주·전남은 메가시티로 도약할 수 있다"고 말했다.

이어 "광주·전남 행정통합은 1995년부터 논의돼 온 숙원 과제로, 30년 가까이 사회적 공감대가 축적됐다"며 "지금처럼 실현 가능성이 높은 시기는 없었다"고 밝혔다.

조 대표는 행정통합을 통해 산업 구조 전환과 에너지 전환을 동시에 추진해야 한다고 주장했다. 그는 "광주·전남은 전력 생산과 산업 입지를 함께 최적화할 수 있는 조건을 갖춘 지역"이라며 "행정통합을 통해 중앙정부에 신재생에너지 기반 산업 재배치를 요구할 수 있을 것"이라고 말했다.

또 "행정통합은 청년을 위한 양질의 일자리를 만들고 지역경제를 도약시킬 기회"라며 "조국혁신당은 2026년을 '광주·전남 대도약의 원년'으로 만들기 위해 모든 역량을 투입하겠다"고 밝혔다.

조 대표는 "광주·전남이 서울에 준하는 위상과 조직 특례를 확보하고, 교부세 추가 배분과 공공기관 우선 이전이 실질적으로 이뤄질 수 있도록 입법과 정책으로 뒷받침하겠다"며 "광주·전남이 수도권에 버금가는 경쟁력과 생명력을 갖춘 새로운 기회의 땅이 될 때까지 시민과 함께하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



