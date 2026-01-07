구리시, 2026년 경기도 범죄예방 도시환경 디자인 공모사업 선정

경기도 최초 2019~2026년 총 5회 선정 쾌거

백경현 시장 “시민 일상 지키는 안전 정책 최우선”

구리종합사회복지관 일대 범죄 사각지대 없앤다

경기 구리시(시장 백경현)는 지난해 9월 경기도에 공모 신청한 '2026년 범죄예방 도시환경 디자인 사업'에 지난 5일 최종 선정돼 토평동에 있는 구리종합사회복지관 일대를 대상으로 범죄예방 도시환경 디자인 사업을 본격 추진한다고 7일 밝혔다.

구리시, '2026년 범죄예방 도시환경 디자인 사업' 선정. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도가 주관하는 「범죄예방 도시환경 디자인 사업」은 도내 31개 시군 가운데 단 2곳만 선정되는 경쟁력 있는 공모사업이다.

올해 대상지로 '구리종합사회복지관 일대'가 선정됨에 따라 구리시는 2019년 교문1동 안골로, 2020년 수택2동 원수택로, 2021년 구리시장 일원, 2022년 검배로 일원에 이어 통산 다섯 번째로 '경기도 범죄예방 도시환경 디자인 사업'에 선정되는 성과를 거두게 됐다.

구리시는 이번 사업을 통해 구리종합사회복지관 일대 먹자거리와 저밀 주거지를 중심으로 도비 1억5000만원을 포함한 총 5억원의 사업비를 투입해 내년 중 ▲조명 환경 개선 ▲사각지대 해소 ▲보행 동선 정비 ▲범죄예방 시설물 설치 ▲주민 참여형 안전 디자인 도입 등 범죄 취약 요인을 체계적으로 개선할 계획이다.

특히 해당 지역은 음식점과 주점, 다세대주택이 밀집한 지역으로, 최근 유동 인구 증가와 함께 주취 폭력, 성범죄, 청소년 비행 등 범죄 발생 우려가 지속적으로 제기돼 왔다. 구리시는 이번 사업을 통해 물리적 환경 개선은 물론, 시민이 체감할 수 있는 심리적 안전감도 함께 도모할 방침이다.

백경현 구리시장은 "범죄예방 도시환경 디자인은 단순한 시설 개선을 넘어 시민의 일상과 안전을 지키는 중요한 도시정책"이라며 "앞으로도 시민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 도시환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 구리시는 향후 주민과 관계기관과의 협력을 바탕으로 사업을 추진하고, 사업 완료 후에는 만족도 조사와 지속적인 관리·운영을 통해 범죄예방 효과를 극대화할 계획이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>