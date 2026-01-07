이 대통령 "中에 북핵 중재자 역할 부탁, 시진핑은 '인내심' 얘기해"

이 대통령, 7일 중국서 기자간담회

북한 핵 포기, "제가 보기엔 불가능"

李 "핵 추가 생산 막는 것도 이익"

이재명 대통령이 7일(현지시간) 중국 측에 "북한의 핵 문제를 포함해서 한반도의 문제에 대해서 중재 역할을 해주면 좋겠다"고 제안했다고 밝혔다. 또 당장 북한 정권이 비핵화에 나설 것 같지 않다며 "실현 가능한 모두에게 도움 되는 길을 찾아내야 한다"고 말했다.

중국을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 상하이에서 열린 동행 기자단 간담회에서 '한중 정상이 한반도 비핵화와 관련해 어떤 인식을 모았는지' 묻는 말에 이같이 답했다. 이 대통령은 "한반도 평화와 안정이 중국에도 매우 중요한 관심사라는 점은 당연히 공감했다"며 "대한민국 입장에서도 국가 존속, 성장, 발전에 영향을 미치는 중요 의제"라고 강조했다.

이어 이 대통령은 "우리는 (남북 관계에서) 모든 통로가 막혀있다"며 "신뢰가 완전히 제로일 뿐만 아니라 적대감만 있다"고 평가했다. 그러면서 "우리는 노력하지만 지금은 완전히 차단된 상태라서 소통 자체가 안 되니까, 중국이 평화의 중재자 역할을 좀 해주면 좋겠다 이렇게 얘기했다"고 설명했다.

시진핑 주석은 "인내심을 가질 필요가 있다"는 얘기를 했다고 이 대통령은 전했다. 리창 총리도 이 대통령에게 남북 관계에 있어 인내심과 관련된 발언을 했다고 한다. 이와 관련해 이 대통령은 "우리가 꽤 오랜 시간 북한에 대해 군사적 공격 행위를 하지 않았냐"며 "북한에서는 엄청 불안했을 것이다. 우리가 상대와 대화하려면 상대의 입장을 이해해야 한다"고 해석했다.

이 대통령은 "또 북한 편들었다고 종북이라고 할 것이냐"며 "이건 냉정한 현실"이라고 지적했다. 그러면서 "오랜 시간 쌓아온 업보가 있기 때문에 이게 완화돼서 대화가 시작되려면 많은 시간과 노력이 필요하다"고 재차 강조했다.

한반도 핵 문제와 관련한 논의도 이뤄졌다고 공개했다. 이 대통령은 상대방이 받아들일 수 없는 이야기를 주장만 하면 아무것도 이뤄지지 않으니 서로 수용할 수 있는 합리적인 안을 도출해야 한다는 뜻을 전달했다고 알렸다. 현 상황의 방치 자체가 동북아와 전 세계의 손해라는 뜻도 피력했다고 한다.

이 대통령은 "끊임없이 핵무기는 추가 생산되고 있다. 끊임없이 대륙간 탄도 미사일 기술은 개선되고 있다"면서 "체제 유지에 필요한 만큼의 생산이 이루어진 다음에 추가 생산되는 핵무기는 아마 국경 밖으로 유출될 가능성이 커진다"고 우려했다. 그러면서 "그게 전 세계의 평화와 안정에는 위해인 게 분명하다"고 주장했다.

이어 "한반도는 장기적으로는 비핵화해야 하지만 북한 정권 입장에서 지금 핵을 없애는 걸 동의할 수 있겠냐"면서 "제가 보기에는 불가능하다고 생각된다"고 꼬집었다. 이를 방치할 수 없으니 단기적으로는 비핵화가 아닌 핵무기 추가 생산 중단과 국외 핵물질 반출 제한에 집중하는 것만으로도 이익이 된다는 게 이 대통령의 생각이다.

이 대통령은 "(핵무기는) 중기적으로 좀 감축해 나가고, 길게 봐서 핵 없는 한반도라는 장기 목표를 포기하지만 말아야 한다"며 "이 진정성을 북측에 좀 충실하게 설명해달라는 부탁을 했다"고 말했다. 이같은 제안에 중국 측에서 공감이 있었다고 이 대통령은 전했다.





