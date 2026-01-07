고흥군, 기초연금 수급률 전국 최고…찾아가는 복지행정 결실





전남 고흥군은 보건복지부가 발간한 공식 통계에 따르면 2024년 기준 기초연금 수급률이 전국 최고 수준으로 나타났다고 7일 밝혔다.

고흥군은 선정기준액의 매년 변동에 따라 단 한 명의 어르신이라도 더 혜택을 받을 수 있도록 선제적인 복지행정을 지속적으로 추진해 왔다.

고흥군 청사 전경. AD 원본보기 아이콘

특히, 고흥군은 읍·면 복지행정 평가 기준에 '기초연금 사전 신청 안내' 항목을 반영하고, 매년 12월 이를 중심으로 평가함으로써 현장 중심의 적극적인 안내가 이뤄지도록 하고 있다.

각 읍ㆍ면 담당 공무원들은 기초연금 대상 어르신을 사전에 발굴해 개별 안내하고 있으며, 방문 신청이 어려운 경우에는 직접 가정을 방문해 현장에서 신청 접수까지 지원하고 있다. 이러한 찾아가는 복지행정은 미신청 어르신을 최소화하고 실제 수급으로 연결되는 데 중요한 역할을 하고 있다.

현재 고흥군의 65세 이상 노인 인구 약 2만 8천 명 가운데 기초연금 수급자는 약 2만 4천 명으로, 전체의 약 85%가 기초연금을 받고 있으며, 매월 약 73억 원의 기초연금이 지급되고 있다.

기초연금은 만 65세(1961년생) 생일이 속한 달의 1개월 전부터 본인 또는 대리인이 주소지와 관계없이 읍·면사무소나 국민연금공단 지사에 신청할 수 있다. 방문 신청이 어려운 경우에는 보건복지부 인터넷 포털사이트 '복지로'를 통해서도 신청 가능하다.

군 주민복지과 관계자는 "이번 전국 최고 수준의 기초연금 수급률은 어르신 한 분 한 분을 직접 찾아가는 고흥군만의 맞춤형 복지행정이 만들어낸 성과"라며 "앞으로도 기초연금 대상자를 적극 발굴해 어르신들이 빠짐없이 권리를 누릴 수 있도록 안내와 홍보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 기초연금은 만 65세 이상 어르신 가운데 소득·재산 수준에 따라 지급되는 제도로, 2026년에는 선정기준액이 전년 대비 8.3% 인상돼 보다 많은 어르신들이 혜택을 받을 것으로 기대된다.

2026년 기준 선정기준액은 단독가구 월 247만 원, 부부가구 월 395만 2천 원으로, 지난해보다 각각 19만 원, 30만 4천 원 인상됐다.

기초연금 지급액은 소득 수준에 따라 차등 지급되며, 단독가구는 전년 대비 7,190원 오른 월 최대 34만 9,700원, 부부가구는 1만 1,520원 인상된 월 최대 55만 9,520원을 받게 된다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>