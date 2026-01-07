"전통시장 안전은 현장에서"…이병권 중기2차관, 안전 점검 나서

서울 까치산시장 방문해 현장 점검

"상인이 시장 전반 안전 상시 점검해야"

이병권 중소벤처기업부 제2차관은 7일 서울 강서구 까치산시장을 방문해 동절기 화재 예방을 위한 안전 점검 및 안전 물품 배포 캠페인을 실시하고 상인회 및 전문기관과 현장 소통에 나섰다.

그는 먼저 전문 점검기관과 상인들이 참석한 가운데 전통시장 안전 점검의 전문성과 실효성 제고 방안 등을 논의했다. 이어서 진행된 안전 점검에서는 화재보험협회, 전기안전공사 등 전문기관과 함께 배전반, 소화전 등 주요 안전시설을 점검했다. 동절기 화재 위험 요인을 현장에서 확인하고 자동 소화 멀티탭 등 소방 물품을 배포하며 안전관리 실태도 점검했다.

이 차관은 "전통시장 안전은 현장의 지속적인 관리와 참여가 핵심"이라며 "향후 안전 점검에 있어 전문기관의 역할을 강화하고 상인이 자신의 점포는 물론 시장 전반의 안전을 상시로 점검·관리하는 안전관리 체계로 전환해 나갈 필요가 있다"고 말했다. 아울러 화재 발생 시 신속한 피해 복구를 위한 화재공제의 중요성을 언급하며 상인들의 가입을 적극적으로 독려했다.

한편 중기부는 전통시장 안전관리패키지 사업을 통해 전통시장의 화재 예방을 위한 시설물 설치를 지원하고 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



