박성혁 관광公 사장 "외래관광객 3000만명 조기 달성"

박병희기자

입력2026.01.07 14:13

수정2026.01.07 14:35

"외래관광객 3000만명 달성이라는 국가적 과제와 대한민국 관광산업의 미래를 위해 최선을 다하겠습니다."


박성혁 한국관광공사 신임 사장이 7일 강원도 원주 본사에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. [사진 제공= 한국관광공사]

박성혁 한국관광공사 신임 사장이 7일 강원도 원주 본사에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. [사진 제공= 한국관광공사]

박성혁 한국관광공사 사장은 7일 원주 본사에서 열린 취임식에서 취임사를 통해 이같이 밝혔다.

박 사장은 외래관광객 3000만 명 조기 달성을 위한 중점 추진 과제로 ▲방한 시장의 전략적 세분화 마케팅 ▲관광객 여행 편의를 높이는 인공지능(AI) 기반 디지털 마케팅 플랫폼 구축 ▲국내 유망 관광자원 발굴과 상품화 ▲관광업계 및 유관 기관과의 상생 네트워크 강화를 제시했다.


또 공사 임직원들에게는 ▲실질적인 성과를 중시하는 성과 중심 조직문화 ▲서로를 배려하고 화합하는 조직문화 ▲효율적인 업무문화 정착을 당부했다.


박 사장은 "관광 관련 기관은 물론 업계와 학계와도 긴밀히 협력해 관광산업 전반의 상생을 이끄는 구심점이 되겠다"고 강조했다.

한편 박 사장은 제일기획 글로벌부문장(부사장)을 지낸 마케팅 전문가로, 유럽총괄장과 북미총괄장 등을 역임하며 주요 해외 시장에서의 사업 전략 수립과 실행을 주도했고, 글로벌 마케팅 전략 전반을 총괄했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
