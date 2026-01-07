광주, 행정통합 '실전 체제' 돌입…전담 조직 신설

행정통합 실무준비단 공식화 실행체계 구축

통합공항미래도시본부 신설해 이전 총괄

5·18 50주년 기획단 출범·안전 행정력 보강

광주광역시가 2026년을 '부강한 광주·전남 원년'으로 설정하고, 행정통합과 군공항 이전 등 핵심 현안 대응을 위한 조직 개편에 나선다.

광주시는 광주·전남 행정통합을 체계적으로 준비하기 위해 '광주전남행정통합 실무준비단'을 신설하고, 민·군 통합공항 이전과 종전 부지 개발을 총괄하는 '통합공항미래도시본부'를 출범시킨다고 7일 밝혔다.

광주전남행정통합 실무준비단은 지난 5일 출범한 임시 조직인 '광주전남행정통합추진기획단'을 공식 기구로 전환한 것이다. 3급(국장급) 기구로, 통합기획과와 통합지원과 등 2개 과 4개 팀으로 구성된다. 행정통합 종합계획 수립과 특별법안 마련, 통합 조직 설계 등을 총괄한다.

통합공항미래도시본부는 민·군 통합공항 이전과 종전 부지, 탄약고 부지 개발을 하나의 체계로 묶어 추진한다. 본부 내에는 사업비 분석과 재정계획 수립, 재원 확보를 담당하는 사업재정팀을 신설해 대규모 개발사업의 재정 관리 기능을 강화한다.

광주시는 '5·18민주화운동 50주년 기획단'도 출범시켜 기념사업을 중장기적으로 준비한다. 중앙정부와 협력해 범시민 추진체계를 구축하고, 제100주년 광주학생독립운동 기념행사와의 연계도 검토한다.

도시철도건설본부에는 시스템통합팀을 신설해 전기·통신·신호·선로 등 복합 공정 간 기술 연계를 강화한다. 이를 통해 도시철도 2호선의 안정적 개통과 완전자동 무인운전 시스템 구축을 지원한다.

시민 안전과 직결된 분야 인력도 보강한다. 건강위생과에 자살예방팀을 신설하고, 돌봄·사회재난·도서관 분야 인력을 확충한다. 119 종합상황실과 소방서 인력도 늘려 재난 대응 역량을 강화한다.

이병철 기획조정실장은 "행정통합과 군공항 이전 등 핵심 현안과 시민 생활에 직접 영향을 미치는 분야를 중심으로 조직을 재편했다"며 "행정통합 추진 동력 확보와 미래도시 조성, 시민 안전 강화를 통해 지속 가능한 성장을 뒷받침하겠다"고 말했다.

광주시는 관련 자치법규 개정 절차를 거쳐 이번 조직개편을 2026년 1월부터 시행할 예정이다.





