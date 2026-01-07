본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

진에어, 에어부산과 코드셰어…통합 LCC 기반 구축

오현길기자

입력2026.01.07 13:40

수정2026.01.07 14:13

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국내선 3개 노선 대상 코드셰어

진에어 가 내년 한진그룹 산하 저비용항공사(LCC) 통합에 앞서 에어부산과 국내선 코드셰어를 시작한다고 7일 밝혔다.


진에어, 에어부산과 코드셰어…통합 LCC 기반 구축
AD
원본보기 아이콘

양사 간 코드셰어는 운항 스케줄 보완성이 높은 김포-부산, 제주-부산, 제주-울산 등 국내선 3개 노선에 시행된다. 부울경 지역에서 노선 경쟁력을 보유한 에어부산과 판매·운항 체계를 연동, 통합 운영의 안정성을 점검하기 위한 전략의 일환이다.

진에어는 마케팅사로 판매 및 마케팅을 담당하고, 에어부산은 운항사로서 항공편 운영을 맡는다. 승객은 진에어 홈페이지·모바일 채널 등을 통해 진에어 편명(LJ)으로 에어부산 국내선 3개 노선 운항편을 구매할 수 있게 된다.


양사는 약 10개월의 실무 협업을 통해 통합 운영 기준과 방향성을 공유, 협업 체계를 안정적으로 정착시키고 있다.


진에어 관계자는 "공동운항을 통해 노선 경쟁력을 강화하고 고객 이용 편의성과 네트워크 효율성까지 높아져 긍정적 시너지 효과가 기대된다"며 "통합 작업을 착실히 준비해 통합 LCC의 성공적 안착을 위한 기반을 구축해 나갈 계획"이라고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배터리 상용화 앞당긴다[과학을읽다] 한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기