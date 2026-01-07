진에어, 에어부산과 코드셰어…통합 LCC 기반 구축

국내선 3개 노선 대상 코드셰어

진에어가 내년 한진그룹 산하 저비용항공사(LCC) 통합에 앞서 에어부산과 국내선 코드셰어를 시작한다고 7일 밝혔다.

양사 간 코드셰어는 운항 스케줄 보완성이 높은 김포-부산, 제주-부산, 제주-울산 등 국내선 3개 노선에 시행된다. 부울경 지역에서 노선 경쟁력을 보유한 에어부산과 판매·운항 체계를 연동, 통합 운영의 안정성을 점검하기 위한 전략의 일환이다.

진에어는 마케팅사로 판매 및 마케팅을 담당하고, 에어부산은 운항사로서 항공편 운영을 맡는다. 승객은 진에어 홈페이지·모바일 채널 등을 통해 진에어 편명(LJ)으로 에어부산 국내선 3개 노선 운항편을 구매할 수 있게 된다.

양사는 약 10개월의 실무 협업을 통해 통합 운영 기준과 방향성을 공유, 협업 체계를 안정적으로 정착시키고 있다.

진에어 관계자는 "공동운항을 통해 노선 경쟁력을 강화하고 고객 이용 편의성과 네트워크 효율성까지 높아져 긍정적 시너지 효과가 기대된다"며 "통합 작업을 착실히 준비해 통합 LCC의 성공적 안착을 위한 기반을 구축해 나갈 계획"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



