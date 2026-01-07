[속보]李대통령, 中 선거개입 음모론 "정신 나간 소리…혐중 억제해야"

[속보]李대통령, 中 선거개입 음모론 "정신 나간 소리…혐중 억제해야"
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]李대통령, 中 선거개입 음모론 "정신 나간 소리…혐중 억제해야"
2026년 01월 07일(수)
[속보]李대통령, 中 선거개입 음모론 "정신 나간 소리…혐중 억제해야"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'
한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배터리 상용화 앞당긴다[과학을읽다]
또 논란 불지핀 쿠팡…"박스 샀더니 초콜릿이 사은품으로 온건가"
"돈 아끼려다 재앙" 수돗물 마신 1400명 집단 감염에 사망까지…인도서 무슨일?
아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다
'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍
흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'
초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?
"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'
천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"