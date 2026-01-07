본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

티웨이항공, 후쿠오카공항 항공보안감사 표창 수상

오현길기자

입력2026.01.07 13:25

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

보안대책 품질향상 기여

티웨이항공 은 일본 후쿠오카지점이 지난해 상반기 항공보안감사에서 모범적인 항공보안 교육훈련을 실시한 공로를 인정받아 후쿠오카 국제공항으로부터 표창장을 수상했다고 7일 밝혔다.

티웨이항공은 일본 후쿠오카지점이 지난해 상반기 항공보안감사에서 모범적인 항공보안 교육훈련을 실시한 공로를 인정받아 후쿠오카 국제공항으로부터 표창장을 수상했다고 7일 밝혔다. 티웨이항공

티웨이항공은 일본 후쿠오카지점이 지난해 상반기 항공보안감사에서 모범적인 항공보안 교육훈련을 실시한 공로를 인정받아 후쿠오카 국제공항으로부터 표창장을 수상했다고 7일 밝혔다. 티웨이항공

AD
원본보기 아이콘

후쿠오카지점은 항공보안 관련 규정과 절차를 철저히 준수하고, 체계적이고 지속적인 항공보안 교육훈련을 통해 항공보안대책 품질 향상에 크게 기여한 점을 높이 평가받았다. 그동안 정기적인 항공보안 교육과 현장 중심의 실습 훈련을 통해 직원들의 보안 인식을 강화하고, 항공기 운항 및 공항 운영 전반에 걸친 보안 수준을 지속적으로 향상해 왔다.


티웨이항공은 국내외 전 지점을 대상으로 항공보안 수준 강화를 위한 정기 교육과 안전 점검 활동을 지속적으로 실시하고 있으며, 철저한 보안 체계 구축을 통해 항공 안전 역량 강화를 추진하고 있다.

티웨이항공 관계자는 "항공보안을 책임지고 있는 후쿠오카지점 직원들의 철저한 교육 훈련과 책임감 있는 업무 수행이 만들어낸 값진 성과"라며 "항공보안 체계를 발전시켜 안심하고 이용할 수 있는 안전한 항공 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배터리 상용화 앞당긴다[과학을읽다] 한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기