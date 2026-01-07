경과원, 미 CES 참관…투자유치 등 추진

경기도와 경기도경제과학진흥원이 오는 10일까지 미국 라스베이거스와 샌프란시스코에서 열리는 'CES 2026'과 'UKF 82 스타트업 서밋'에 참가해 투자유치 프로그램을 운영한다.

경과원은 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 일환으로 6~8일 사흘간 도내 기업 10곳과 'CES 2026'을 현장 참관한다.

CES는 세계 최대 IT·전자 박람회로 올해는 '혁신가들의 등장(Innovators show up)'을 주제로 세계 150여 개국에서 4500여 기업이 참여한다. 도내 중소기업과 유망 스타트업 63곳도 전시에 참여했다.

김현곤 경기도경제과학진흥원장(중앙)이 페어팩스 카운티 경제개발청과 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도경제과학진흥원 제공 AD 원본보기 아이콘

김현곤 경과원장은 전시 기간 주요 전시관을 둘러보며 인공지능, 반도체, 모빌리티, 디지털 헬스 등 핵심 분야 기술 동향을 점검한다. 현장에서는 기업 대표들과 만나 해외 진출 과정에서 겪는 규제, 투자, 파트너십 관련 애로사항을 청취한다.

경과원은 지속적인 글로벌 진출을 지원하기 위해 현지 투자 플랫폼 '트랜스포즈 플랫폼(Transpose Platform)'과 8일(현지시간) 글로벌 스타트업 육성 협력을 위한 업무협약을 체결한다.

김현곤 경과원장은 "CES 참관과 샌프란시스코 투자유치 프로그램 운영은 글로벌 기술 흐름을 읽고 도내 기업의 해외 진출 가능성을 확장하는 계기"라며 "이번 협약과 현장 네트워크를 바탕으로 도내 기업이 북미 시장과 글로벌 무대에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 사후 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

앞서 경과원은 6일(현지시간) 라스베이거스 베네시안 엑스포에서 미국 버지니아주 페어팩스 카운티 경제개발청(FCEDA)과 도내 스타트업의 북미 시장 진출 지원을 위한 업무협약을 체결했다.





