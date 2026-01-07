김동연, 장동혁 대표에 "비상계엄이 잘못된 수단?…염치라도 있어야"

본문 바로가기
이영규기자

입력2026.01.07 13:04

김동연 경기도지사는 국민의힘 장동혁 대표가 7일 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄에 대해 '잘못된 수단'이라고 사과한 데 대해 "최소한의 진정성이라도 있어야 한다"며 비판했다.


김동연 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "이게 진짜 사과 맞습니까"라고 반문한 뒤 "선거가 다가오면 반복되는 국힘의 사과 코스프레"라고 평가 절하했다.

이어 "비상계엄이 잘못된 수단이라니, 그 사과의 끝은 여전히 내란 옹호 아닙니까"라며 "장동혁 대표의 사과가 최소한의 진정성을 가지려면 장 대표 본인을 포함하여 내란 옹호자들에게 엄정한 책임을 물어야 한다"고 주장했다.


김동연 경기도지사가 7일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

김동연 경기도지사가 7일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

또 "선거의 승패보다 중요한 건 원칙과 상식"이라며 "원칙과 상식이 모호하다면 염치라도 있어야 한다"고 덧붙였다.


앞서 장동혁 대표는 이날 오전 여의도 당사에서 '이기는 변화'라는 주제로 연 기자회견에서 "12·3 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다. 우리 국민께 큰 혼란과 불편을 드렸고, 당원들께도 큰 상처가 됐다"며 "국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 그 역할을 다하지 못한 책임이 크다"고 고개를 숙였다.

이어 "그 책임을 무겁게 통감하고 이 점 국민께 깊이 사과드린다"며 "국민의힘이 부족했다. 잘못과 책임을 국민의힘 안에서 찾겠다. 오직 국민 눈높이에서 새롭게 시작하겠다"고 했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr


