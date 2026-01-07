본문 바로가기
영천시, 2026년 병오년 밝힌 '새해둥이' 탄생 축하

영남취재본부 최대억기자

입력2026.01.07 11:54

영천제이병원 방문해 첫 아기 탄생 축복 및 출산 가정 격려

영천시는 지난 5일 관내 분만산부인과(영천제이병원)를 방문해 2026년 병오년 새해둥이의 탄생을 축하했다고 밝혔다.


올해 새해둥이는 지난 1일 출생한 체중 2.8kg의 건강한 여아로, 태명은 '꼼이'이며 서부동에 거주하는 염 씨와 김 씨 부부의 첫째아다.

산모 김 모 씨는 "우리 아이가 2026년 영천시 새해둥이로 태어나 많은 축하를 받게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 건강하고 바르게 성장하길 바란다"고 소감을 전했다.

이날 영천시장을 비롯해 보건소장, 건강관리과장 등 시 관계자와 병원 관계자들은 출산 가정에 새해 첫 탄생을 축하하고 따뜻한 응원의 뜻을 전했다.


최기문 영천시장은 "2026년 병오년의 시작을 알리는 새해둥이 탄생을 진심으로 축하드린다"며, "출산 및 양육 지원 강화를 위해 노력하고, 시민 모두가 안심하고 아이를 키울 수 있는 영천시를 만들어가겠다"고 말했다.


한편, 영천시는 아이 낳고 키우기 좋은 출산 친화적 환경 조성을 위해 지속적으로 노력을 이어갈 예정이다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

