HJ중공업, 1178억 규모 대전 삼성6구역 재개발정비사업 공사 수주

은 7일 1177억8101만원 규모 대전 삼성6구역 재개발정비사업 공사를 수주했다고 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 6.25%에 해당하는 규모다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



