성주군, 2026년 대기환경 개선에 76억 투입…'기후위기 선제 대응'

전기차 보급·조기폐차·사업장 방지시설 지원 등 추진

도내 인구 대비 무공해차 비율 최고 수준 유지 목표

성주군이 전 세계적인 탄소중립 흐름에 발맞춰 2026년 약 76억원의 예산을 투입, 대기질 개선과 기후위기 대응을 위한 대대적인 사업에 나선다.

성주군은 이동 오염원의 배출가스를 줄이기 위해 57억원을 투입한다.

오는 2월부터 전기승용차 150대, 전기화물차 128대, 전기버스 2대, 수소전기차 2대 등 총 350여 대를 지원할 계획이다.

특히 군은 현재 경북도 내에서 인구 대비 무공해차 비율이 가장 높은 수준을 기록하고 있으며, 민간 충전기 설치 지원사업을 병행해 이용자 편의를 더욱 높일 방침이다.

노후 경유차 퇴출도 가속화된다.

7억5000만원을 들여 노후 경유차 461대의 조기폐차를 지원하며, 건설기계 엔진 교체와 매연저감장치 부착 사업도 함께 추진한다.

또한, 자금력이 부족한 영세 사업장을 위해 4억200만원을 투입, 노후 대기방지시설 교체 및 사물인터넷(IoT) 측정기기 설치 비용의 60%를 지원한다.

대기오염 및 악취 민원 해결을 위해 과학적인 모니터링 체계도 강화한다.

군은 '대기오염 이동측정차량'을 활용해 축사 및 공단 인근 등 취약 지역을 상시 감시하고, 데이터 분석 결과를 환경 정책에 적극 반영할 예정이다. 관내 360여 개 배출사업장에 대해서는 엄격한 지도·점검을 실시해 불법 행위를 근절할 방침이다.

가정과 자동차 사용자의 에너지 절약 실적에 따라 인센티브를 주는 '탄소중립 포인트제'를 운영하고, 어린이집과 의료기관 등 다중이용시설 15개소에 대한 실내 공기질 점검을 통해 군민의 건강권을 보호한다.

성주군 관계자는 "선제적인 대기질 개선 사업을 통해 기후위기 시대에 대응하고, 군민들이 체감할 수 있는 쾌적하고 청정한 정주 여건을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

각 사업별 신청 방법과 세부 요건은 성주군 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있다.





