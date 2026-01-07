본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주 서구, 연극 '만선'으로 가족사랑 조명…문화소외계층과 공감

호남취재본부 신동호기자

입력2026.01.07 11:25

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가족돌봄청년 등 600명 초청
정서적 회복과 가족 공감지원

광주 서구, 연극 '만선'으로 가족사랑 조명…문화소외계층과 공감
AD
원본보기 아이콘

광주광역시 서구는 지역사회보장협의체와 함께 문화소외계층을 위한 특별공연을 마련했다.


서구는 오는 9~10일 서빛마루문화예술회관에서 가족돌봄청년을 비롯해 한부모·다문화·조부모가정, 중위소득 100% 이하 저소득층 등 취약계층 600명을 초청해 연극 '만선'을 무대에 올린다.

이번 지원은 민관협력 문화복지 사업의 일환으로 정서적 회복과 가족 관계에 대한 공감을 돕는 프로그램으로 기획됐다.


돌봄과 생계 부담으로 문화생활에서 소외되기 쉬운 계층에게 맞춤형 문화 지원을 추진했다는 점에서 의미가 크다.


연극 '만선'은 동해 한가운데 떠 있는 통통배를 배경으로 펼쳐지는 가족극이다. 사랑과 원망, 책임과 체념이 교차하는 인간의 삶을 사실적으로 그려내며 깊은 울림을 전할 예정이다. 이 작품은 2011년 초연 이후 꾸준한 사랑을 받고 있다.

서구 관계자는 "문화는 삶을 회복시키는 중요한 복지 수단이다"며 "이번 연극 관람 지원이 문화소외계층에게 위로와 공감을 전하고 가족과 삶의 의미를 다시 생각하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 아끼려다 재앙" 수돗물 마신 1400명 집단 감염에 사망까지…인도서 무슨일? "돈 아끼려다 재앙" 수돗물 마신 1400명 집단 감염... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기