본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

화성시 "동탄트램 입찰 조건 개선해 내달 재입찰 추진"

정두환기자

입력2026.01.07 11:21

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 화성시가 시공사 선정이 무산된 동탄도시철도(동탄트램)의 입찰 조건을 완화해 다음 달 중 재입찰에 나서기로 했다.

화성시가 6일 동탄출장소에서 개최한 동탄도시철도 사업설명회에서 참석자들이 시의 사업계획을 듣고 있다. 화성시

화성시가 6일 동탄출장소에서 개최한 동탄도시철도 사업설명회에서 참석자들이 시의 사업계획을 듣고 있다. 화성시

AD
원본보기 아이콘

화성시는 6일 동탄출장소에서 건설업계를 대상으로 동탄트램 사업설명회를 개최, 입찰 조건과 향후 추진 방향에 대한 의견을 청취했다고 7일 밝혔다.


설명회에는 DL이앤씨, 태영건설, 쌍용건설, 두산건설, 한신공영 등 주요 건설사를 포함한 15개 업체가 참여했다.

설명회에서는 사업 개요를 비롯해 공사비, 공사 기간, 입찰 조건 등 핵심 쟁점을 중심으로 논의가 이뤄졌다.


시는 설명회에서 수렴된 업계의 의견을 검토해 사업 여건을 합리적으로 조정해 사업 추진의 실효성을 높일 계획이다.


시는 공사 기간 재설정 및 입찰 조건 전반에 대한 실질적인 개선에도 착수했다. 시는 사업 여건을 재정비해 다음 달 신규 입찰을 추진할 예정이다.

정명근 화성시장은 "설명회에서 제시된 의견을 적극적으로 검토해 동탄트램이 조속히 정상 궤도에 오를 수 있도록 모든 행정역량을 집중하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 아끼려다 재앙" 수돗물 마신 1400명 집단 감염에 사망까지…인도서 무슨일? "돈 아끼려다 재앙" 수돗물 마신 1400명 집단 감염... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기