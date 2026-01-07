본문 바로가기
인사

[인사]머니투데이

입력2026.01.07 11:13

언론사 홈 구독
◇논설위원실

<보임> 정철근 주필

<전보> 논설위원 ▲배성민 ▲강기택 ▲양영권 ▲김재현


<승진 및 전보> ▲김익태 편집담당 상무 ▲박재범 편집국장 ▲김경환 경제부장(부국장대우) ▲이상배 부국장대우 ▲최석환 산업1부장(부국장대우) ▲김성휘 국제부장 ▲엄성원 건설부동산부장 ▲오상헌 정치부장 ▲임동욱 바이오부장 ▲지영호 산업2부장 ▲기성훈 정책사회부장 ▲김희정 디지털뉴스부 부장대우

<승진> ▲황종덕 혁신전략팀장(국장대우) ▲김진형 금융부장(부국장) ▲김상현 편집부장(부국장대우) ▲윤여창 디지털뉴스부장(부국장대우) ▲임미영 어문연구팀장(부장) ▲김건우 미래산업부 부장대우 ▲김은령 증권부 부장대우 ▲오세중 경제부 부장대우 ▲유준영 미래산업부 부장대우 ▲김회민 제작부 차장대우


<전보> ▲김명룡 증권부장 ▲김주동 에디터


◇미디어전략본부

<승진> ▲김용주 사업팀 부국장대우 ▲조철영 컨텐츠전략실 부국장대우

◇마케팅본부

<승진> ▲박영훈 광고국 부장대우 ▲주나라 광고국 부장대우


◇CMU

<승진> ▲박보영 기획팀 부장 ▲김승업 개발팀 차장




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

