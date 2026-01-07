김병기 탈당 두고 민주당 고심…"'윤리심판원 기다려보자'가 지도부 입장"

진성준 "선당후사 선택 해달라"

박정 "당원·국민 판단 기회 줘야"

각종 의혹에 휩싸인 김병기 전 원내대표의 탈당을 두고 더불어민주당이 시끄럽다. 당을 위해 탈당해야 한다는 주장이 공개적으로 터져 나왔지만, 일단 오는 12일로 예정된 윤리심판원까지는 지켜봐야 한다는 주장도 나온다. 민주당 지도부는 일단 윤리심판원 최종판단을 기다리는 쪽으로 입장을 정리했다.

7일 문진석 민주당 원내대표 직무대행은 YTN 라디오를 통해 김 전 원내대표와 관련해 "민주당은 지위나 역할을 불문하고 동일한 기준으로 엄정하게 사실관계를 확인하고, 거기에 상응하는 조치를 취하겠다는 원칙을 갖고 있다"며 "지금 단계에서는 당의 특단의 조처를 하기보다는 당 감찰 결과를 토대로 윤리심판원의 최종 판단을 기다리겠다는 것이 지도부의 입장"이라고 설명했다.

원내운영수석부대표로 김 전 원내대표를 보좌했던 문 직무대행은 당 안팎에서 제기되는 김 전 원내대표 탈당 요구와 관련에도 불구하고 자진 탈당은 없을 것으로 예상했다. 그는 "김 전 원내대표는 당에 대한 애착이 강해 스스로 당을 떠나는 일은 없을 것 같다"며 "(12일 윤리심판원 회의)결과가 나오면 수용하지 않을까 생각한다"고 말했다. 문 직무대행은 "김 전 원내대표와 며칠 전 연락을 했다"며 "김 전 원내대표는 '정치적 대응은 이미 끝났기 때문에 법적 대응을 통해서 클리어시키는 게 제일 중요할 것 같다'는 말을 했다"고 전했다.

당내에서는 김 전 원내대표의 탈당 문제를 두고서 의견이 엇갈린다. 원내대표 보궐선거에 도전한 진성준 의원은 CBS 라디오 인터뷰에서 "12일 윤리심판원 회의가 잡혀 징계 결정을 하게 될 텐데, 그전에라도 김 전 원내대표가 선당후사 하는 선택을 해줬으면 좋겠다"고 밝혔다.

앞서 박지원 의원도 전날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "김 전 원내대표가 억울하더라도 자진 탈당하라고 눈물을 흘리며 강연했다"며 "경찰 수사로 억울함을 풀고 돌아와, '큰형님'하고 부르는 예의 투박한 김병기 '동생'의 모습을 보고싶다"고 했다.

윤리심판원 회의까지 시간이 얼마 남지 않았으니 지켜보자는 목소리도 나온다. 원내대표 후보로 나선 박정 의원은 SBS 라디오에서 "(김 전 원내대표가) 탈당은 안 하고 (차라리) 제명을 당하겠다는 것은 억울한 면이 있지 않겠냐는 것"이라며 "당원과 국민들이 판단할 기회를 줘야 한다고 생각한다"고 밝혔다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



