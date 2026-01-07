넥슨 '메이플 키우기' 두 달 만에 글로벌 누적 이용자 300만 돌파

구글 플레이 전세계 게임 매출 10위권

"'메이플스토리' IP 파워·인지도 강화"

넥슨은 에이블게임즈와 공동 개발한 모바일 방치형 역할수행게임(RPG) '메이플 키우기'가 정식 출시 약 2개월 만에 전 세계 누적 이용자 수 300만명을 돌파했다고 7일 밝혔다.

'메이플 키우기'. 넥슨 제공

'메이플 키우기'는 출시 첫 달인 지난해 11월 최고 일일 활성 이용자 수(DAU) 약 57만명, 최고 동시 접속자 수 약 14만명을 기록했으며, 12월에는 이보다 더 높은 수치를 달성하는 등 가파른 성장세를 보였다.

한국, 대만, 싱가포르 등 주요 아시아 시장은 물론, 북미권에서도 유의미한 성과를 내며 구글 플레이 게임 기준 전 세계 매출 순위 10위 내 머무르고 있다. 글로벌 흥행의 주요 요인으로는 '메이플스토리' 지식재산권(IP)의 친숙한 캐릭터와 세계관, 방치형 RPG 장르 특유의 쉽고 부담 없는 플레이, 수직 성장의 재미 구현 등이 꼽힌다.

넥슨은 오는 8일 업데이트를 통해 신규 길드 이벤트 콘텐츠 '길드 수련장'을 추가한다. 던전과 파티 퀘스트 난이도 확장, 에인션트 등급 신규 무기 추가, 길드 랭킹 페이지 신설 등 다채로운 콘텐츠 함께 업데이트한다.

넥슨 관계자는 "지속적인 신규 콘텐츠 업데이트로 이용자 몰입도를 강화할 것"이라며 "글로벌 시장에서 '메이플스토리' IP 파워와 인지도를 더욱 높여나가겠다"고 말했다.





노경조 기자



