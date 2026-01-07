본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

김성식 예보 사장 "금융시장 안정의 파수꾼 역할하겠다"

부애리기자

입력2026.01.07 10:50

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

7일 취임식 개최
선제적 위기대응 역량 강화
예금보험제도 개편·금융소비자 보호 강조

김성식 신임 예금보험공사 사장이 7일 열린 취임식에서 발언하고 있다. 예금보험공사 제공

김성식 신임 예금보험공사 사장이 7일 열린 취임식에서 발언하고 있다. 예금보험공사 제공

AD
원본보기 아이콘


김성식 신임 예금보험공사 사장이 "선제적 위기 대응 역량을 강화해 금융시장 안정의 파수꾼 역할을 하겠다"고 7일 밝혔다.


김 사장은 이날 열린 취임식에서 3가지 핵심 과제로 선제적 위기 대응 역량 강화, 미래지향적 예금보험제도 개편, 금융 소비자 보호를 강조했다.

이를 위해 김 사장은 금융안정계정 도입을 마무리하고 대형금융회사 정상화·정리계획(RRP) 및 차등 보험료율 제도의 개선을 주문했다. 또 상환기금 청산 등 예금보험료율 체계 개선도 강조했다.


금융소비자 보호 강화를 위해서는 맞춤형 예금보험체계 구축, 디지털 금융환경에 따른 신종금융상품 보호 등 사각지대 해소를 위한 노력을 당부했다.


김 사장은 "예보는 금융위원회, 재정경제부, 한국은행, 금융감독원과 함께 대한민국 금융안정을 책임지는 핵심 기관"이라며 "금융시장이 어려운 순간에도 국민의 든든한 버팀목이 돼야 한다"고 덧붙였다.

한편 김 사장은 1988년 서울대 사법학과를 졸업하고 30년 이상 판사와 변호사로 재직했다. 김 사장은 이재명 대통령의 사법시험 동기다. 이 대통령이 경기도지사 재임 시절 직권남용 혐의 관련 재판에서 변호인단으로 활동한 것으로 알려졌다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기