본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

구윤철, AI확산 우려에 "신선란 224만개 수입…이달 중 공급"

세종=이동우기자

입력2026.01.07 10:46

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

민생경제관계장관회의 개최

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 7일 "신선란 224만개 수입 절차에 즉시 착수해 이달 중 시장에 공급하고, 수급 상황에 따라 계란 납품단가 인하도 추진하겠다"고 밝혔다.


구 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 민생경제관계장관회의에서 "최근 조류인플루엔자(AI) 확산으로 늘고 있는 산란계 살처분에 선제적으로 대응해 나가겠다"며 이같이 말했다. 구 부총리는 "육계 부화용 유정란(육용 종란)도 700만 개 이상 충분한 물량을 수입해 닭고기 공급을 확대하겠다"고 덧붙였다.

구 부총리는 수산물 물가 안정 대책에 대해 "가격이 높은 고등어에 대해 1월 8일부터 최대 60% 할인지원을 실시하고, 수입선 다변화도 추진하겠다"며 "수산물 비축 물량 방출 시 즉시 판매가 가능하도록 가공품 형태의 방출도 확대하겠다"고 말했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '민생경제관계장관회의'를 주재하고 발언을 하고 있다. (사진=재정경제부 제공)

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '민생경제관계장관회의'를 주재하고 발언을 하고 있다. (사진=재정경제부 제공)

AD
원본보기 아이콘

이어 "유통 효율화와 경쟁 촉진 방안 등을 담은 축산물 유통구조 개선 방안을 다음 주 중 발표하겠다"며 "국민 먹거리 가격이 구조적으로 안정될 수 있도록 총력을 다할 것"이라고 했다.


구 부총리는 "정부는 2026년을 잠재성장률 반등과 양극화 개선의 전기를 마련하는 '경제 대도약'의 원년으로 만들기 위해 노력할 것"이라며 "올해부터 민생경제를 정책의 역점 과제로 두기 위해 민생경제관계장관회의를 신설했다"고 말했다.


그러면서 "국민의 삶과 직결되는 물가, 소득의 출발점인 일자리, 삶의 안전망인 복지 등 민생 안정을 위해 범정부 역량을 결집하고 분야별 대응 방안을 마련해 나가겠다"고 강조했다.




세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기