구윤철, AI확산 우려에 "신선란 224만개 수입…이달 중 공급"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 7일 "신선란 224만개 수입 절차에 즉시 착수해 이달 중 시장에 공급하고, 수급 상황에 따라 계란 납품단가 인하도 추진하겠다"고 밝혔다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 민생경제관계장관회의에서 "최근 조류인플루엔자(AI) 확산으로 늘고 있는 산란계 살처분에 선제적으로 대응해 나가겠다"며 이같이 말했다. 구 부총리는 "육계 부화용 유정란(육용 종란)도 700만 개 이상 충분한 물량을 수입해 닭고기 공급을 확대하겠다"고 덧붙였다.

구 부총리는 수산물 물가 안정 대책에 대해 "가격이 높은 고등어에 대해 1월 8일부터 최대 60% 할인지원을 실시하고, 수입선 다변화도 추진하겠다"며 "수산물 비축 물량 방출 시 즉시 판매가 가능하도록 가공품 형태의 방출도 확대하겠다"고 말했다.

이어 "유통 효율화와 경쟁 촉진 방안 등을 담은 축산물 유통구조 개선 방안을 다음 주 중 발표하겠다"며 "국민 먹거리 가격이 구조적으로 안정될 수 있도록 총력을 다할 것"이라고 했다.

구 부총리는 "정부는 2026년을 잠재성장률 반등과 양극화 개선의 전기를 마련하는 '경제 대도약'의 원년으로 만들기 위해 노력할 것"이라며 "올해부터 민생경제를 정책의 역점 과제로 두기 위해 민생경제관계장관회의를 신설했다"고 말했다.

그러면서 "국민의 삶과 직결되는 물가, 소득의 출발점인 일자리, 삶의 안전망인 복지 등 민생 안정을 위해 범정부 역량을 결집하고 분야별 대응 방안을 마련해 나가겠다"고 강조했다.





