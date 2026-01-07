[CES 2026]LG NOVA, 글로벌 스타트업들과 함께 AI 혁신 기술 전시

'AI 기반 혁신 선도' 주제

헬스테크 등 AI 기반 스타트업 11곳 출전

스핀아웃 앞둔 '온바이브'도 첫 공개

LG전자 북미이노베이션센터(LG NOVA)는 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 전시관을 꾸리고 글로벌 스타트업과 함께 인공지능(AI) 시대를 이끌어갈 혁신 기술을 선보이고 있다고 7일 밝혔다.

미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에 'AI 기반 혁신 선도'를 주제로 마련된 LG전자 북미이노베이션센터(LG NOVA) 부스에 관람객들이 북적이고 있다.

미국 실리콘밸리에 거점을 둔 LG NOVA는 업계를 선도하는 혁신 스타트업과의 협력을 통해 LG전자의 신규 사업모델을 발굴하기 위해 2020년 말 신설된 조직이다. 매년 '미래를 위한 과제'를 주제로 한 공모전과 '이노베이션 페스티벌'을 진행하며 전략적 투자 관점에서 혁신 스타트업을 발굴 및 육성한다.

CES에는 2022년부터 매년 참가하고 있다. 올해 LG NOVA의 전시관은 베네시안 엑스포 1층에 조성된 '유레카 파크'에 차려졌다. AI, 헬스테크, 클린테크, 등 미래 산업 영역에서 경쟁력을 갖춘 스타트업 11곳과 함께 전시관을 꾸며 더욱 눈길을 끈다. LG NOVA가 인큐베이팅해 독립법인으로 배출한 회사들도 함께했다. 전시 주제는 'AI 기반 혁신 선도'로 정했다.

스타트업들로선 LG NOVA와의 참가를 통해 미래 고객과 투자자들의 냉정한 평가를 받아볼 수 있을 것으로 보인다. 이를 통해 LG NOVA는 CES 전시에서 단순한 기술 시연을 넘어 시장의 문제를 해결하고 독립 사업으로 확장이 가능한 'AI 퍼스트 비즈니스' 창출에 집중한다.

올해 CES에선 '온바이브'도 처음으로 공개했다. 온바이브는 콘텐츠 크리에이터와 중소·중견기업을 위한 지능형 SNS 마케팅 플랫폼으로, LG NOVA가 발굴한 AI 퍼스트 사업 후보다. AI 기반 데이터 분석과 인사이트를 활용해 콘텐츠 기획부터 제작, 리뷰, 게시, 성과 측정까지 전 과정의 통합 솔루션을 제공한다. 고객은 제한된 자원으로 디지털 마케팅 효율을 높일 수 있다. 현재는 LG NOVA의 인큐베이팅을 거쳐 독립법인으로 출격을 앞둔 상태다.

앞서 LG NOVA는 2024년 첫 스핀아웃 성과로 헬스케어 독립법인 '프라임포커스 헬스'를 배출했다. 지난해에는 AI 기반 에너지 관리 솔루션을 개발하는 '파도 AI 오케스트레이션(파도 AI)'과 AI 기반 진단 기술로 사용자의 정신 건강을 모니터링하고 추적하는 플랫폼 '릴리프 AI'를 독립법인으로 배출했다.

앞으로도 LG NOVA는 헬스테크, 클린테크, AI 등 미래 산업 영역에서 글로벌 스타트업과 협력할 방침이다. 이들 분야에서 혁신 기술을 보유한 경쟁력 있는 스타트업을 발굴하고 스핀아웃을 통해 신규 사업모델로 만들어 궁극적으로는 '노바콘(LG NOVA 출신 유니콘기업)'으로 성장시키는 것이 목표다.

이석우 북미이노베이션센터장(부사장)은 "이번 전시에서 글로벌 스타트업과 함께 헬스케어, 에너지 등 다양한 영역에서 AI로 고객의 삶을 변화시킬 새로운 기회를 창출하고 있는 LG NOVA의 비전을 선보일 것"이라고 말했다.





김형민 기자



