플레이코노미, 이마트와 홈플러스에 어린이 경제수업 론칭

어린이 경제교육 콘텐츠 개발기업 플레이코노미가 이마트와 홈플러스 14개지점 문화센터에서 놀이경제 수업을 본격 론칭한다.

플레이코노미는 다가오는 봄학기에 전국의 이마트와 홈플러스에서 유아와 초등을 대상으로 '놀이로 배우는 어린이 경제' 수업을 진행한다고 7일 밝혔다.

이마트는 위례, 하남, 강릉, 춘천 등 7개 지점에서, 홈플러스는 수원, 분당, 동탄 등 7개 지점에서 오는 3월부터 플레이코노미 수업이 진행된다.

특히 이마트 의정부, 일산, 춘천점에서는 지수희 플레이코노미 대표가 직접 나서 '놀이로 시작하는 우리아이 경제교육'라는 주제로 학부모를 대상으로 한 강의도 진행될 예정이다.

플레이코노미의 놀이경제 프로그램은 경제기자 출신 엄마가 아이를 위해 직접 만든 교육프로그램으로 '어린이 경제금융교육 제공 방법 및 시스템'이라는 출원명으로 특허출원중에 있다.

실제 수업은 플레이코노미가 자체 제작한 경제동화를 읽고 그에 맞는 놀이를 통해 아이들이 자연스럽게 경제 개념을 익히는 방식으로 진행된다.

플레이코노미의 대표 프로그램으로는 현명한 소비와 돈관리 '추위가 싫은 폴라베어', 창업과 기업가 정신 '초코퐁당 도넛가게', 기업과 투자 '당근밭에 무슨일이' 주식시장과 미래산업 <오르골 상점> 등이 있다.

이미 존리의 부자학교, 더현대 문화센터, 아이파크 문화센터를 비롯해 조선일보가 주최하는 '아이가 행복이다' 축제를 통해 약 2천여 명의 아이와 엄마들이 수업을 경험하는 등 검증된 콘텐츠로 자리 잡았다.

한편, 플레이코노미는 어린이경제신문 '플레이코노미 타임즈'도 발행하고 있다. 플레이코노미 타임즈는 매주 경제신문을 활용해 선생님과 라이브로 수업을 진행하는 초등 경제수업이다.

지수희 플레이코노미 대표는 "경제가 쉽고 재미있다는 것을 더 많은 아이들과 나누게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 전국에 있는 아이들과 함께 만날 수 있도록 플레이코노미 수업을 확장해 나가겠다"고 설명했다.





