본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

'면→읍 승격' 용인 처인구 양지읍 개청

정두환기자

입력2026.01.07 10:35

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조직 확대로 행정서비스 개선 기대

경기도 용인시는 면에서 읍으로 승격한 처인구 양지읍이 6일 개청식을 개최하고 업무를 개시했다고 7일 밝혔다.

6일 개최된 용인 처인구 양지읍 개청식에서 참석자들이 현판 제막식을 하고 있다. 용인시

6일 개최된 용인 처인구 양지읍 개청식에서 참석자들이 현판 제막식을 하고 있다. 용인시

AD
원본보기 아이콘

양지읍은 지난해 9월 행정안전부로부터 읍 승격 승인을 받아 지난 2일 정식으로 읍으로 승격됐다.


이번 읍 승격으로 양지읍은 기존 4팀 23명의 조직이 ▲총무팀 ▲맞춤형복지팀 ▲민원팀 ▲산업팀 ▲건설팀 등 5팀 26명으로 조직이 확대됐다. 이에 따라 지역주민의 생활과 밀접한 행정서비스 편의와 복지 서비스 수준도 높아질 것으로 기대된다.

이날 개청식에는 이상일 용인시장을 비롯해 지역 내 기관과 단체, 주민자치위원회와 주민대표 등 약 200여명이 참석했다.


이상일 시장은 "양지읍 승격은 시민과 공직자들이 힘을 모은 성과"라며 "앞으로 더 나은 도시를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기