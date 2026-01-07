본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

충남문화관광재단, 적극행정 4년 연속 '우수'

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.01.07 10:34

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


도내 공공기관 중 2곳만 선정…문화·관광 행정 혁신 성과 인정

충남문화관광재단, 적극행정 4년 연속 '우수'
AD
원본보기 아이콘

충남문화관광재단이 '충남도 적극행정 우수기관'에 4년 연속 선정되며, 도내 공공기관 가운데 지속적인 행정 혁신 성과를 입증했다.


충남문화관광재단은 충남도가 도내 15개 시·군과 공공기관을 대상으로 실시한 '적극행정 추진 실적 평가'에서 우수기관으로 선정됐다고 7일 밝혔다. 이번 평가에서 공공기관 가운데 선정된 곳은 단 2곳에 불과하다.

재단에 따르면 이번 평가는 적극행정 제도 운영 실적과 업무 개선 성과, 도민 체감도 등을 종합적으로 반영해 이뤄졌다.


재단은 문화예술·관광 정책 추진 과정에서 관행적 업무 방식을 개선하고, 민원에 대한 선제적 대응과 기관 간 협업을 강화해 온 점이 높은 평가를 받았다.


특히 현장 의견을 정책과 제도에 반영하는 방식으로 행정의 실효성을 높였고, 그 결과 공공서비스 만족도와 도민 체감 성과를 동시에 끌어올렸다는 평가다.

이기진 대표이사는 "4년 연속 적극행정 우수기관 선정은 도민 중심 행정을 꾸준히 실천해 온 결과"라며 "앞으로도 형식과 관행에 머무르지 않고, 문화예술관광 분야에서 실질적인 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.


재단은 이번 성과를 계기로 적극행정 우수 사례를 체계적으로 발굴·확산하고, 도민이 변화를 직접 체감할 수 있는 행정 혁신을 통해 신뢰받는 문화예술관광 전문 공공기관으로서의 역할을 더욱 강화해 나갈 방침이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기