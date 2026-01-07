국립김해박물관 신임 관장에 이양수 전 국립청주박물관장

1월1일 취임

국립김해박물관장이 지난 1일 자로 이양수 신임 관장이 취임했다고 7일 밝혔다.

이 관장은 부산대학교 고고학과를 졸업하고 같은 대학원에서 고고학 석사와 박사 학위를 취득했다. 전공 분야는 청동기시대로, 특히 청동거울을 중심으로 연구를 이어오고 있다.

2002년 국립중앙박물관 고고부 근무를 시작으로 문화체육관광부 박물관정책과, 국립중앙박물관 기획총괄과와 고고역사부, 전시과 등을 거쳤다. 이후 국립김해박물관과 국립진주박물관에서 학예연구실장을 지냈으며, 최근까지 국립청주박물관 관장을 역임했다.

이 관장은 취임 소감에서 "국립김해박물관을 세계에 더욱 널리 알리는 한편, 가야와 유사한 고대 그리스의 폴리스 등 해외 사례를 국민들에게 폭넓게 소개하고 싶다"고 밝혔다.





