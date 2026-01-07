본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

국립김해박물관 신임 관장에 이양수 전 국립청주박물관장

서믿음기자

입력2026.01.07 10:32

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1월1일 취임

국립김해박물관장이 지난 1일 자로 이양수 신임 관장이 취임했다고 7일 밝혔다.

이양수 신입 국립청주박물관장. 국립청주박물관 제공

이양수 신입 국립청주박물관장. 국립청주박물관 제공

AD
원본보기 아이콘

이 관장은 부산대학교 고고학과를 졸업하고 같은 대학원에서 고고학 석사와 박사 학위를 취득했다. 전공 분야는 청동기시대로, 특히 청동거울을 중심으로 연구를 이어오고 있다.


2002년 국립중앙박물관 고고부 근무를 시작으로 문화체육관광부 박물관정책과, 국립중앙박물관 기획총괄과와 고고역사부, 전시과 등을 거쳤다. 이후 국립김해박물관과 국립진주박물관에서 학예연구실장을 지냈으며, 최근까지 국립청주박물관 관장을 역임했다.

이 관장은 취임 소감에서 "국립김해박물관을 세계에 더욱 널리 알리는 한편, 가야와 유사한 고대 그리스의 폴리스 등 해외 사례를 국민들에게 폭넓게 소개하고 싶다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기