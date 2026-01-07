부산항 모든 계류장 내진성능 보강공사 마쳐

부산항만공사, 대교동 호안 공사 마무리



BPA 관리 계류시설 68곳 모두 안전 확보

부산항 대교동 해안 둑 일대에 내진성능 보강공사가 완료됐다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 부산항 북항 대교동 호안 내진성능 보강공사를 마쳐 부산항 내 BPA가 관리 중인 계류시설 68개소에 대한 내진성능을 확보했다고 7일 알렸다.

대교동 호안은 현재 예부선 선박들이 접안하는 계류시설로 사용 중이다. 공사는 공사 구역 내 계류 선박들로 인한 공사 지연을 방지하기 위해 착공에 앞서 예부선 협회와 사전 협의를 거쳐 예부선들의 대체 계류지로 연안여객터미널 선석을 확보했었다.

이번 대교동 호안 내진성능 확보로 계류시설 68개소 전반에 대한 내진성능이 100% 확보돼 항만 운영의 안정성과 재난 대응 능력이 한층 강화됐다.

부산항만공사 송상근 사장은 "호안 내진성능 공사 완료를 통해 부산항 주요 시설물 전반에 대한 안전 기반을 다졌다"며, "항만시설을 이용하는 시민이 안심하고 이용할 수 있도록 지속적인 안전점검과 시설 개선을 추진해 나가겠다"고 말했다.

