TIGER ETF, 출시 20년 만에 순자산 100조 돌파…'업계 최단 기록'

미래에셋자산운용의 국내 ETF 브랜드 'TIGER ETF'가 순자산 총액 100조원을 돌파했다고 7일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 6일 종가 기준 TIGER ETF 220종의 순자산 합계는 100조 3159억원으로 집계했다. 2006년 6월 첫 상품을 선보인 TIGER ETF는 올해 상장 20주년을 맞았다. 출시한 이후로 20년 만에 업계 최단기간 순자산 100조원을 돌파했다. 2024년 3월 50조원을 넘어선 이후 약 2년 만에 규모가 두 배로 성장했다.

TIGER ETF는 장기 투자와 혁신성장 테마를 통해 대한민국 ETF 시장에서 투자의 대중화를 주도하며 빠르게 성장했다. 미래에셋자산운용은 2006년 'TIGER 반도체'와 'TIGER 은행'을 출시하며 테마형 ETF 시장의 포문을 열었다.

대표 상품인 TIGER 반도체는 6일 기준 누적수익률 892%를 기록했다. 테마형 상품의 대표적인 장기 투자 사례로 꼽힌다. 국내 대표 지수형에 투자하는 'TIGER 200'도 낮은 보수와 풍부한 유동성을 바탕으로 장기투자에 적합한 구조를 갖췄다. 2008년 4월 상장 이후 누적수익률 296%를 기록하고 있다. 이 밖에도 휴머노이드 로봇, 바이오, 우주항공 등 미래를 이끌 대한민국 신산업의 테마형 ETF를 선보였다.

TIGER ETF는 국내 대표 지수와 핵심 산업을 담은 상품을 통해 개인 투자자의 국내 주식 투자 접근성을 높이며 국내 자본시장 저변 확대를 이끌고 있다.

미래에셋자산운용은 전 세계 13개 지역의 글로벌 ETF 네트워크를 활용해 해외 투자에서도 강점을 보이고 있다. 국내 최초 미국 대표지수 ETF인 'TIGER 미국나스닥100'은 상장 후 누적 수익률 1553%를 달성했다. TIGER 미국S&P500'은 순자산 13조원을 넘으며 국내 상장 ETF 중 최대 규모 ETF로 자리 잡았다. 이 상품은 연금계좌를 통한 장기 투자자들의 핵심 투자 수단으로 활용되고 있다.

TIGER ETF는 국내외 주식형뿐만 아니라 금, 채권 등 자산별 포트폴리오의 다변화를 주도하며, '글로벌 자산배분'의 핵심 수단으로 자리잡고 있다. 현재 국내 자산 47조8000억원, 해외 자산 50조7000억원, 국내외 혼합 자산 1조8000억원을 기록하며, 안정적인 비중을 유지하고 있다.

지난해에는 'TIGER KRX 금현물'을 출시해 개인 순매수 5378억원을 기록하며 작년 신규 상품 중 1위에 올랐다. 국내 최초로 전 세계 주식시장에 한 번에 분산 투자하는 ETF인 'TIGER 토탈월드스탁액티브'를 상장하기도 했다.

성과를 바탕으로 TIGER ETF는 '개인 투자자가 가장 많이 보유한 ETF' 브랜드로서의 입지를 공고히 하고 있다. 개인 투자자 보유 금액(AUM) 점유율은 약 40% 수준으로, 2021년 11월 이후 현재까지 월말 기준 50개월 연속 개인 투자자 점유율 1위를 유지하고 있다.

미래에셋자산운용 대표 이준용 부회장은 "TIGER ETF의 100조원 돌파는 지난 20년간 '연금 장기 투자와 혁신 성장'이라는 철학을 믿고 함께해 주신 투자자분들의 신뢰 덕분"이며 "앞으로도 글로벌 12위 ETF 운용사로서 혁신적인 상품을 지속해서 발굴해 투자자들의 성공적인 자산 관리를 돕는 장기 투자 파트너가 되겠다"고 말했다.





