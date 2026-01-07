본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

제6회 넥서스 작가상 공모, 3월31일까지 접수…대상 상금 3000만원

서믿음기자

입력2026.01.07 10:14

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

장편 부문 신설, 원고지 1200매
장르 제한 없음
신인·기성 작가 모두 응모 가능

도서출판 넥서스가 '제6회 넥서스 작가상' 공모작 접수를 시작했다. 접수는 오는 3월31일까지 진행된다.

역대 넥서스 작가상 수상작. 넥서스 제공

역대 넥서스 작가상 수상작. 넥서스 제공

AD
원본보기 아이콘

넥서스 작가상은 기존 경·장편 중심의 공모 범위를 장편까지 확대해 분량과 형식의 제한을 완화했다. 이번 6회 공모에서는 원고지 기준 600매 이상 1200매 이하의 장편소설까지 응모할 수 있으며, 순문학을 비롯해 SF, 추리, 청소년 소설 등 장르 제한 없이 접수한다. 신인과 기성 작가 모두 응모 대상이다.


수상작에는 상금과 인세가 분리 지급된다. 대상 수상작 1편에는 상금 3000만원이 수여되며, 이는 선인세와는 별도로 지급된다. 수상작이 단행본으로 출간될 경우, 판매 부수에 따른 인세 10%는 상금과 별도로 지급된다.

선정된 작품은 넥서스의 문학 브랜드 '앤드(&)'를 통해 단행본으로 출간되며, 온·오프라인 유통 채널을 활용한 홍보가 함께 진행될 예정이다. 넥서스 관계자는 "작가가 창작에 집중할 수 있는 환경을 마련하는 데 목적이 있다"고 밝혔다.


응모는 넥서스 작가상 공식 홈페이지를 통해 온라인으로만 가능하다. 원고는 '아래한글' 또는 '워드프로세서' 파일로 작성해야 하며, 바탕체 11포인트, 행간 160%, A4 기준을 따른다. 응모 기간 중 원고 수정과 재업로드도 허용된다.


응모작은 국내외 매체에 발표되거나 출간된 적 없는 창작물이어야 하며, 표절이나 타 공모전 중복 수상, AI 공동 작업이 확인될 경우 심사 대상에서 제외된다. 당선자는 오는 6월 말 개별 통지되며, 7월 중 넥서스 홈페이지를 통해 공식 발표될 예정이다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?

밥 한끼에 40만원이 날아갔습니다

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기