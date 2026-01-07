제6회 넥서스 작가상 공모, 3월31일까지 접수…대상 상금 3000만원

장편 부문 신설, 원고지 1200매

장르 제한 없음

신인·기성 작가 모두 응모 가능

도서출판 넥서스가 '제6회 넥서스 작가상' 공모작 접수를 시작했다. 접수는 오는 3월31일까지 진행된다.

역대 넥서스 작가상 수상작. 넥서스 제공

넥서스 작가상은 기존 경·장편 중심의 공모 범위를 장편까지 확대해 분량과 형식의 제한을 완화했다. 이번 6회 공모에서는 원고지 기준 600매 이상 1200매 이하의 장편소설까지 응모할 수 있으며, 순문학을 비롯해 SF, 추리, 청소년 소설 등 장르 제한 없이 접수한다. 신인과 기성 작가 모두 응모 대상이다.

수상작에는 상금과 인세가 분리 지급된다. 대상 수상작 1편에는 상금 3000만원이 수여되며, 이는 선인세와는 별도로 지급된다. 수상작이 단행본으로 출간될 경우, 판매 부수에 따른 인세 10%는 상금과 별도로 지급된다.

선정된 작품은 넥서스의 문학 브랜드 '앤드(&)'를 통해 단행본으로 출간되며, 온·오프라인 유통 채널을 활용한 홍보가 함께 진행될 예정이다. 넥서스 관계자는 "작가가 창작에 집중할 수 있는 환경을 마련하는 데 목적이 있다"고 밝혔다.

응모는 넥서스 작가상 공식 홈페이지를 통해 온라인으로만 가능하다. 원고는 '아래한글' 또는 '워드프로세서' 파일로 작성해야 하며, 바탕체 11포인트, 행간 160%, A4 기준을 따른다. 응모 기간 중 원고 수정과 재업로드도 허용된다.

응모작은 국내외 매체에 발표되거나 출간된 적 없는 창작물이어야 하며, 표절이나 타 공모전 중복 수상, AI 공동 작업이 확인될 경우 심사 대상에서 제외된다. 당선자는 오는 6월 말 개별 통지되며, 7월 중 넥서스 홈페이지를 통해 공식 발표될 예정이다.





