최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
[속보]장동혁 "경선룰서 지역·대상 따라 당심 반영 비율 조정"
2026년 01월 07일(수)
아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다
"김주애 과도한 스킨십…北 간부들 시선 피하거나 당혹" 의도 분석한 日 언론
"공기부터 달라졌다" 노량진 술렁…공무원 시험 다시 주목받나
흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'
"비싸도 간다"…'설 연휴' 한국인들 몰린다는 '이 여행지'
'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍
초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?
"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'
천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"