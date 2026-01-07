대홍기획, 자회사 스푼과 서울역 사옥 통합

"통합 마케팅 커뮤니케이션 역량 극대화"

대홍기획은 자회사 스푼(SPOON)의 사옥을 대홍기획 본사와 동일한 서울역 인근(연세세브란스빌딩)으로 이전하고 양사 간 협력을 강화한다고 7일 밝혔다.

2024년 공식 출범한 스푼은 디지털 콘텐츠 제작과 미디어 솔루션을 전문으로 하는 자회사다.

이번 이전을 통해 본사와 자회사가 물리적으로 같은 공간에서 소통하고 협업할 수 있는 환경을 구축하게 됐다.

앞서 대홍기획은 지난해 6월 김덕희 대표이사가 스푼 대표이사를 겸직하며 'One Company, One Operation' 체계를 공식화한 바 있다.

이번 사옥 통합은 그 연장선에서 조직 운영 체계를 융합하기 위한 조치다. 통합된 업무 환경은 디지털 옥외광고(DOOH·Digital Out of Home)를 비롯해 콘텐츠, 미디어 전반에서 양사의 공동 성장을 견인할 계획이다.

김덕희 대홍기획 대표이사는 "이번 사옥 통합을 계기로 양사의 전문성을 유기적으로 연결해 스푼의 디지털, 미디어 중심의 사업 기반을 공고히 하고 본원적 경쟁력을 한층 더 강화해 나갈 것"이라고 전했다.





